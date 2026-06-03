Neue Details zum Tod von "Alaskan Bush People"-Star Matt

Nachdem Matt Brown, der durch die Realityshow Alaskan Bush People bekannt wurde, tot aufgefunden wurde, gibt es nun neue Details: Der 42-Jährige wurde am vergangenen Samstag laut Global News im Okanogan River im US-Bundesstaat Washington von einer privaten Suchmannschaft entdeckt. Danach identifizierte das Büro des Gerichtsmediziners die menschlichen Überreste offiziell als die des TV-Bekannten. Zuvor war bereits seit Tagen nach Matt gesucht worden, nachdem ein Passant am 27. Mai einen Mann im flachen Wasser südlich von Oroville bemerkt und kurz darauf gesehen hatte, wie dieser kopfüber im Fluss abtrieb. Die Behörden teilten auf Facebook mit, dass die Todesursache und die Todesumstände nun noch untersucht werden.

In einem ausführlichen Statement erklärte die Polizei, ein Passant habe bereits Ende Mai einen Mann im seichten Wasser des Okanogan River gesehen und kurz darauf bemerkt, wie dieser regungslos mit dem Gesicht nach unten in der Strömung trieb. Daraufhin starteten Einsatzkräfte eine groß angelegte Suche, bei der Boote, Sonar und Taucher zum Einsatz kamen. Schlechte Wetterbedingungen zwangen die Polizei jedoch, die offizielle Suche vorübergehend zu unterbrechen. Eine private Suchgruppe machte schließlich am Wochenende den tragischen Fund und informierte die Behörden. Noah, der ebenfalls Teil dieser privaten Suche war, bestätigte schließlich auf Instagram: "Ich habe ihn als Matthew identifiziert. Mein ältester Bruder, Matthew Brown, ist verstorben." Bear erklärte in mehreren Videos, dass Matt in der Vergangenheit mit Alkohol- und Drogenproblemen zu kämpfen hatte. Er machte auch deutlich, dass die Familie versucht habe zu helfen, es am Ende aber zu einer Entfremdung gekommen sei.

Matt war durch "Alaskan Bush People" weltweit bekannt geworden, wo er gemeinsam mit seinen Eltern Billy und Ami und den sechs Geschwistern ein Leben fernab der Zivilisation in der Wildnis Alaskas zeigte. Nachdem er die Show 2019 verlassen hatte, teilte er in zahlreichen YouTube-Videos offen seine schwierige Vergangenheit mit Alkohol und Drogen und dokumentierte seine Versuche, wieder auf die Beine zu kommen. Nach seinem Ausstieg aus der TV-Produktion war der Kontakt zu den Browns jedoch immer wieder abgebrochen, während Matt seinen Alltag und seine Gedanken online mit einer treuen Community teilte, die ihn auf seinem Weg begleitete.

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Instagram / mattbrown511 Matt Brown, Realitystar

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Instagram / mattbrown511 Matt Brown lächelt

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