So trauern "Alaskan Bush People"-Matts Geschwister um ihn

Die Trauer bei den Stars von Alaskan Bush People ist riesig: Matt Brown ist tot und seine Geschwister erinnern sich nun mit bewegenden Worten an ihn. Am vergangenen Wochenende wurde der Realitystar in einem Fluss im US-Bundesstaat Washington gefunden, wie der Sender KTUU meldete. Drei Tage lang hatten Einsatzkräfte gesucht, bis schließlich Matts Bruder Noah Brown die Leiche identifizierte. Für die Familie war dieser Moment schwer, brachte aber auch Gewissheit. Nun schildern Noah, Gabriel und Rain, wie sie den ältesten Bruder erlebt haben und was ihnen nach seinem Tod besonders im Herzen bleibt.

Noah beschrieb, dass die Identifizierung trotz allem eine gewisse Klarheit gebracht habe: "Es hat uns definitiv diese Gewissheit gegeben. Denn bis zu diesem Moment gab es diese Hoffnung, wie ich beschrieben habe – vielleicht, vielleicht ist er es nicht, vielleicht ist er nicht im Fluss verloren. Vielleicht ist er noch da." Gabe erinnerte sich an einen neugierigen und lebhaften Bruder: "Was ich mir für Matt gewünscht hatte, war, dass er so eine Art zurückkommt, wie wir früher waren. Denn er war so ein lebenslustiger, so lebendiger, so neugieriger Mensch und er hat mir so viele verschiedene Dinge beigebracht und ich habe so viele Erinnerungen mit Matt." Rain beschrieb ihn als wichtige Stütze in schwierigen Zeiten: "Er war eine wirklich gute Inspiration für mich, als ich mit meinen Kämpfen zu kämpfen hatte, die Dinge einfach von der positiven Seite zu sehen." Matt habe ihr einmal gesagt: "Wenn du siebenmal hinfällst, steh achtmal auf."

Matt war von 2014 bis 2019 Teil der Show "Alaskan Bush People", in der die Brown-Familie ihr Leben in der Wildnis Alaskas dokumentierte. Seine Geschwister beschrieben ihn als kreativen Spaßvogel, der gerne bastelte und eine Leidenschaft fürs Künstlerische hatte – und der die Familie mit seinem Wissen über das Überleben in der Natur prägte. Er verkörperte demnach das Familienmotto "eine Welle nach der anderen". Sein Bruder Bear Brown (38) hatte Matts Tod wenige Stunden nach dem Fund seiner Leiche in einem TikTok-Video öffentlich gemacht.

Anzeige Anzeige

Instagram / mattbrown511 Matt Brown lächelt

Anzeige Anzeige

Instagram / gabrielstarbuckbrown11 Gabe und Noah Brown, bekannt aus "Alaskan Bush People"

Anzeige Anzeige