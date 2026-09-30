Hinweis: Zieht Daniela Katzenberger für den Playboy blank?

Kurz vor ihrem runden Geburtstag lässt Daniela Katzenberger (39) die Hüllen fallen. In ihrer Instagram-Story nimmt der Realitystar seine Follower mit hinter die Kulissen eines Fotoshootings auf Ibiza. Auf einem der Bilder posiert Daniela oben ohne, lediglich mit einem Slip und auffälligen Hasenohren bekleidet. Was genau bei dem Shooting entsteht, behält die TV-Bekanntheit allerdings für sich. Auch wer hinter der Kamera steht und für welches Projekt die Fotos gedacht sind, verrät sie bislang nicht. Stattdessen heizt sie die Neugier ihrer Fans selbst kräftig an. "Was shooten wir hier …?", schreibt sie zu den Einblicken auf Instagram. Ob die Bilder wirklich für den "Playboy" entstanden sind, bleibt offen.

Die Hasenohren und Danielas frühere Ambitionen in Richtung des Männermagazins legen eine Verbindung zumindest nahe. Eine offizielle Bestätigung für eine Fotostrecke gibt es allerdings bisher nicht. Aus den veröffentlichten Story-Aufnahmen geht lediglich hervor, dass das Shooting auf Ibiza stattfindet. Weder das beteiligte Team noch der genaue Anlass oder ein möglicher Erscheinungstermin sind bekannt. Damit bleibt vorerst unklar, ob die Fotos für eine Magazinproduktion, eine Kampagne oder ein ganz anderes Projekt aufgenommen wurden. Besonders auffällig ist der Zeitpunkt der Fotos: Am 1. Oktober wird Daniela 40 Jahre alt. Bereits vor ungefähr zwei Jahren sagte sie gegenüber TV Digital: "Mit 40 will ich in den Playboy. Bisher habe ich denen immer abgesagt, aber mit 40 ziehe ich mich aus."

Ein Shooting für den "Playboy" war schon zu Beginn ihrer Karriere ein großer Traum der Pfälzerin. Bereits 2009 reiste die damalige TV-Newcomerin nach Los Angeles, weil sie ihrem großen Wunsch von einer Fotostrecke in dem Männermagazin näherkommen wollte. Damals wollte sie den inzwischen verstorbenen "Playboy"-Gründer Hugh Hefner (†91) persönlich kennenlernen. Trotz ihrer Bemühungen schaffte Daniela es damals jedoch nicht in das Magazin. In den vergangenen Jahren stellte die Unternehmerin ihren Lebensstil ordentlich um: Sie nahm mehrere Kilos ab und baute regelmäßigen Sport fest in ihren Alltag ein. Nach einer strengen Diät und intensivem Fitnesstraining stellte sie sich sogar einer neuen Herausforderung und nahm an einem Bodybuilding-Wettbewerb teil. Ihre Fortschritte teilte sie dabei immer wieder mit ihren Followern im Netz. Nun zeigt sie sich auf Ibiza erneut vor der Kamera. Ob sie damit viele Jahre nach ihrer Reise nach Los Angeles tatsächlich ihren alten Playboy-Traum verwirklicht, ist derzeit weiterhin nicht bestätigt.

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Getty Images Daniela Katzenberger, TV-Bekanntheit

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Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Bekanntheit

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Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger in den Anfängen ihrer Karriere