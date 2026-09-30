Laurenz den Tränen nahe: AYTO-Joena vergnügt sich zu viert

Bei Are You The One – Reality Stars in Love will Joena Steilen offenbar endgültig einen Schlussstrich unter ihre Geschichte mit Laurenz Pesch (25) ziehen. Die beiden Realitystars waren sich in der Datingshow zwischenzeitlich wieder nähergekommen, doch nun sucht Joena offenbar Ablenkung bei anderen Kandidaten. Gemeinsam mit Brian Gamlien, Christin Pawlowski und Robin Njie zieht sie in den Boom-Boom-Room. Und dort bleibt es nicht beim Plaudern: Zunächst landen die vier gemeinsam in der Badewanne, anschließend geht es auf dem Bett weiter. Besonders zwischen Joena und Christin knistert es gewaltig – die beiden tauschen mehrere heiße Küsse aus. "Ich mache mir gar keine Gedanken mehr um Laurenz. Also, er macht's ja auch nicht. Dann darf man sich ja auch mal was gönnen", stellt Joena klar. Während im Boom-Boom-Room also ordentlich Stimmung herrscht, sitzt Laurenz draußen und grübelt über die Situation. Der Anblick scheint ihm sichtlich zuzusetzen. Angesichts des Verhaltens seiner Ex wirkt er beinahe den Tränen nahe.

Dass Joena sich mit anderen Kandidaten vergnügt, macht Laurenz offenbar schwer zu schaffen. Für ihn steht fest, dass sie mit ihrem Besuch im Boom-Boom-Room ein deutliches Zeichen setzt und ihre gemeinsame Vergangenheit hinter sich lassen will. Seinen Kummer behält der Temptation Island VIP-Star allerdings nicht für sich. Bei Germain Wolf (25) sucht er das Gespräch und schüttet seinem Mitkandidaten sein Herz aus. "Bruder, wenn ich da hingucke – ich schwöre, ich raste gleich aus", erklärt er ihm und fügt hinzu: "Hätte sie es nicht beendet, wäre ich immer noch bei ihr." Die Gefühlslagen der beiden Ex-Partner könnten damit kaum unterschiedlicher sein. Während Joena ihre Sorgen im Boom-Boom-Room für eine Weile ausblendet und sich auf die Annäherung mit Brian, Christin und Robin einlässt, ringt Laurenz außerhalb des Zimmers mit seinen Emotionen. Für ihn ist der Abend damit alles andere als leicht. "Sie weiß genau, dass jeder das mitbekommt, wenn sie in den Boom-Boom-Room geht. Also, was ist das denn für eine Scheiße?", wettert er.

Dabei hatte die Situation zwischen den beiden noch kurz zuvor ganz anders ausgesehen. Bei einer Party in der Datingshow waren sich Joena und Laurenz überraschend wieder nähergekommen. Die früheren Partner tanzten eng umschlungen miteinander und fielen sich innig in die Arme. Dabei rutschte Joena sogar ein alter Kosename heraus: Plötzlich nannte sie Laurenz "Schatz". Er frotzelte sofort und machte ihr klar, dass sie offenbar wieder in alte Muster rutscht. Joena selbst war in diesem Moment hin- und hergerissen. Einerseits wollte sie sich nicht noch einmal auf Laurenz einlassen, andererseits schien ihr die vertraute Nähe zu ihm gutzutun. Ihr Besuch im Boom-Boom-Room bildet nun einen deutlichen Kontrast zu diesen vertrauten Szenen. Statt an der alten Verbindung festzuhalten, sucht die Blondine die Abwechslung bei den anderen Kandidaten – und lässt Laurenz mit seinen Gedanken zurück.

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RTL / Zoe Schirner Laurenz Pesch, AYTO-VIP-Kandidat 2026

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RTL / Katya Bulgakova "Are You The One – Reality Stars in Love"-Kandidatin Joena Steilen

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Instagram / laurenz.pesch Laurenz Pesch, Realitystar

Instagram / joena.st Joena Steilen, Realitystar

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