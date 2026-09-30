Dolly Parton begrüßt Fans im Museum posthum persönlich

Fans bekommen Dolly Partons (†80) Stimme noch ein letztes Mal zu hören – und zwar in einer Videobotschaft, die sie vor ihrem Tod am 25. August 2026 aufgezeichnet hatte. Die Aufnahme wird seit Kurzem im neuen "Dolly's Life of Many Colors Museum" im Herzen von Nashville abgespielt. Eingeweiht wurde die Ausstellung am Dienstag im ebenfalls frisch eröffneten SongTeller Hotel. "Hallo zusammen, hier ist Dolly, und ich bin so stolz, euch zur Eröffnung meines Life of Many Colors Museums hier im Herzen von Nashville in meinem SongTeller Hotel einzuladen", lauten die Worte der Country-Ikone, wie ein Video auf dem Instagram-Account des Museums zeigt.

Über ihr Herzensprojekt findet Dolly im Video an ihre Besucher noch weitere Worte: "Dieses Museum wird die größte Ausstellung über mein Leben und meine Karriere sein, gefüllt mit den Geschichten, Liedern und Erinnerungen, die ich mit mir getragen habe. Es enthält all die Dinge, die dazu beigetragen haben, dass die Träume dieses kleinen Mädchens wahr wurden, und ich kann es kaum erwarten, sie mit euch zu teilen." In dem Museum können Fans dann unter anderem Kostüme aus ihrer jahrzehntelangen Laufbahn, Gold- und Platinplatten sowie das restaurierte Kleid vom Cover ihres Songs "Jolene" aus dem Jahr 1973 betrachten.

Neben den Kostümen ist auch Dollys zauberhaftes Hochzeitskleid von ihrer Heirat mit Carl Dean im Jahr 1966 ausgestellt. Die Vitrine ist der Ringgold First Baptist Church in Georgia nachempfunden, in der sich das Paar damals das Jawort gab. Auch die Kindheit der Musikerin in einer Blockhütte in den Great Smoky Mountains wird nachgezeichnet, ebenso ihre erste Begegnung mit Carl im Wishy Washy-Waschsalon in Nashville. Konzipiert hat Dolly die Ausstellung selbst gemeinsam mit ihrer Nichte Rebecca Seaver. "Wir können uns so glücklich schätzen, dass wir diese Zeit mit ihr hatten, um nicht nur diese Momente aufzunehmen, sondern uns mithilfe des Archivs auch mit ihr hinzusetzen und zu fragen: 'Was möchtest du den Menschen zeigen?'", schwärmte Rebecca über die Zusammenarbeit mit ihrer Tante.

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Imago Dolly Parton bei ihrem Tribute an Porter Wagoner während der 23. Eröffnung von Dollywood in Pigeon Forge, 2008

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Getty Images Dolly Parton bei den 51st Academy of Country Music Awards im MGM Grand Garden Arena, Las Vegas, 3. April 2016

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Instagram / dollyparton Sängerin Dolly Parton mit ihrem Mann Carl Thomas Dean