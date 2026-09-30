Kianna Underwood bei Unfall verstorben: Verdächtiger gefasst

Mehr als acht Monate nach dem tödlichen Unfall von Kianna Underwood gibt es eine entscheidende Wendung: Ein Verdächtiger wurde festgenommen. Wie CBS News berichtet, nahm die Polizei Michael Griffiths am Dienstag fest. Dem 72-Jährigen wird unter anderem vorgeworfen, den Unfallort nach einem Zusammenstoß mit Todesfolge verlassen zu haben. Außerdem steht der Vorwurf der Fahrerflucht nach einem Zusammenstoß mit Verletzten im Raum. Die frühere Nickelodeon-Darstellerin war am 16. Januar 2026 im New Yorker Stadtteil Brownsville in Brooklyn von zwei Autos erfasst worden. Kianna erlag noch am Unfallort ihren schweren Verletzungen. Bislang geht aus den vorliegenden Informationen jedoch nicht hervor, welches der beiden beteiligten Autos Michael nach Ansicht der Ermittler gefahren haben soll. Auch zu einer möglichen Beteiligung des zweiten Fahrers wurden keine neuen Einzelheiten bekannt.

Zum genauen Ablauf des Unglücks hatte ABC News berichtet, dass Kianna zunächst von einem Ford Explorer erfasst wurde und kurz darauf von einer Limousine. Quellen des Senders zufolge soll die Schauspielerin von einem der beteiligten Fahrzeuge beinahe zwei Häuserblocks weit mitgeschleift worden sein. Die alarmierten Rettungskräfte konnten nichts mehr für Kianna tun und stellten ihren Tod direkt am Unfallort fest. Obwohl sich das Unglück bereits im Januar ereignete, kam es erst jetzt und damit mehr als acht Monate später zu Michaels Festnahme. Wie genau die Polizei Michael als Verdächtigen ausfindig machen konnte, geht aus den Berichten nicht hervor. In den Berichten finden sich bislang keine näheren Angaben dazu, welche Spuren oder Erkenntnisse zu ihm geführt haben sollen. Ebenso ist derzeit unklar, ob und wann der Festgenommene erstmals vor Gericht erscheinen wird und wie er sich zu den gegen ihn erhobenen Vorwürfen äußern wird.

Der Unfall ereignete sich am frühen Morgen gegen 6:50 Uhr. Kianna hatte zuvor einen Laden besucht und wollte anschließend die Straße überqueren. Aufnahmen von Überwachungskameras zeigen, wie ein dunkler Ford-SUV sie erfasst – der Fahrer setzte seine Fahrt danach fort. Der Fahrer hielt danach offenbar nicht an, sondern setzte seine Fahrt fort. Einem größeren Publikum war die Darstellerin ab 2005 durch die Nickelodeon-Sketchcomedyshow "All That" bekannt geworden. Außerdem arbeitete sie als Synchronsprecherin und lieh einer Figur in der Nick-Jr.-Serie "Little Bill" ihre Stimme. In den Jahren vor ihrem Tod hatte der einstige Kinderstar laut CBS News mit Obdachlosigkeit zu kämpfen. Kiannas Tod im Januar löste die Ermittlungen gegen die beiden beteiligten Fahrer aus. Mit Michaels Festnahme gibt es nun erstmals seit dem Unglück eine öffentlich bekannte strafrechtliche Entwicklung in dem Fall.

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X.com / https://x.com/ObiscureNick Kianna Underwood auf den Straßen von New York, 2021

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Imago Polizeiabsperrung am Tatort, an dem Kianna Underwood in Brooklyn nach einem Hit-and-Run tot aufgefunden wurde

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Getty Images Jordan Ballard und Kianna Underwood bei der After-Party zur Premiere von "Hairspray" im Pantages Theatre, 21. Juli 2004

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