"Sturm der Liebe"-Star Jaime Ferkics Bruder ist ein TV-Star

Seit einigen Wochen mischt Jaime Ferkic (37) nun schon den Fürstenhof von "Sturm der Liebe" auf. Als Massimo Foghetti verzaubert er seine Kollegen und die Zuschauer. Was viele Zuschauer nicht wissen: Der Schauspieler ist nicht der Einzige in seiner Familie, der regelmäßig im Fernsehen zu sehen ist. Sein Bruder Kristo Ferkic steht ebenfalls seit Jahren vor der Kamera und dürfte einem großen Publikum bestens vertraut sein. In der ZDF-Reihe "Frühling" übernahm er die Rolle des Adrian Steinmann und gehört seit 2018 zur festen Besetzung der Serie. Hinter den beiden vertrauten Serienfiguren steckt also eine überraschende Verbindung: Zwei Brüder, die unabhängig voneinander in großen deutschen TV-Formaten Karriere gemacht haben.

Dass sowohl Jaime als auch Kristo in die Schauspielerei gegangen sind, ist in ihrer Familie jedoch nichts Besonderes. Wie Schlager.de berichtet, sollen auch mehrere der anderen Geschwister schon vor der Kamera gestanden haben. Generell sind kreative Berufe in der Verwandtschaft sehr beliebt. Kristo war neben seinem Dauerengagement bei "Frühling" unter anderem in "Fünf Freunde 2" zu sehen und stand auch für "In aller Freundschaft" sowie "SOKO Hamburg" vor der Kamera. Jaime wiederum durfte schon in Jugendfilmen wie "Die wilden Hühner und die Liebe" mitwirken und später bei "SOKO Leipzig" sowie ebenfalls bei "SOKO Hamburg" dabei sein. Auch in einzelnen Folgen der TV-Knaller "Blutige Anfänger" und "Der Bergdoktor" war er zu sehen.

Doch nicht nur beruflich haben die beiden Brüder einen ähnlichen Weg eingeschlagen. Sowohl Jaime als auch Kristo sind Väter und müssen volle Drehpläne mit dem Familienalltag unter einen Hut bringen. Jaimes Sohn wurde im Sommer 2021 geboren, der Geburtstag von Kristos Sohn ist nicht bekannt. Dennoch pendeln beide Schauspieler während der Drehzeiten immer wieder zwischen Arbeit und Zuhause hin und her. Kristo betonte gegenüber Bild bereits, dass sein Sohn und die gemeinsame Familienzeit trotz zahlreicher beruflicher Termine einen besonders hohen Stellenwert für ihn haben.

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Imago Jaime Krsto Ferkic bei der Filmpremiere von "Der Phönizische Meisterstreich" in Berlin am 22.05.2025.

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Instagram / kristo_ferkic Kristo Ferkic, Bruder von Jaime Ferkic, in Maske

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©ARD/WDR/Christof Arnold Pippa Fee Rupperti und Jaime Ferkic beim Traumpaarshoot für "Sturm der Liebe"

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