Diesen Lebensrat gibt Sylvester Stallone 50 Jahre nach Rocky

Rund ein halbes Jahrhundert nach seinem Durchbruch mit "Rocky" verrät Sylvester Stallone (80) seinen wichtigsten Rat für Menschen, die gerade an einem Tiefpunkt stehen. In der Fox-News-Sendung "Special Report" sprach der Schauspieler mit Moderator Bret Baier über seine neue Autobiografie "The Steps" und darüber, was er seinem jüngeren, mittellosen Ich heute mit auf den Weg geben würde. "Du hast nichts zu verlieren. Im Ernst, du hast nichts zu verlieren. Wenn du scheiterst, wirst du nicht erschossen. Es gibt kein Erschießungskommando", erklärte er. Viel schlimmer als ein Scheitern sei für ihn der Gedanke, es überhaupt nicht versucht zu haben. "Das Einzige, was du verlieren kannst, ist deinen Seelenfrieden, wenn du es nicht versuchst. Versuch es wenigstens. Vielleicht gibst du auf halber Strecke auf, aber wenigstens kannst du sagen: 'Ich habe es versucht'", so der Hollywoodstar weiter. Daraus habe er auch sein persönliches Lebensmotto abgeleitet: "Ich habe es versucht."

Dass Sylvester weiß, wovon er spricht, zeigt ein Blick auf die Zeit vor "Rocky". Mit gerade einmal 70 Euro in der Tasche schlief er zeitweise auf einer Bank am New Yorker Busbahnhof Port Authority. Aus finanzieller Not sah er sich sogar gezwungen, seinen Hund zu verkaufen. Ähnlich wie der zunächst völlig unbekannte Boxer Rocky Balboa bekam auch der Schauspieler damals unerwartet seine große Chance und entkam damit einem Leben in Armut. Zuvor habe er allerdings das Gefühl gehabt, immer weiter in der Bedeutungslosigkeit zu verschwinden. Trotzdem hielt er an seinem Projekt und dessen Botschaft vom Durchhalten fest. 1976 wurde "Rocky" zum Riesenerfolg, bei der Oscarverleihung 1977 erhielt der Film unter anderem den Preis als "Bester Film". Damit habe er nicht gerechnet, schilderte er – bei der Bekanntgabe sei er beinahe zusammengebrochen.

Dass er seine Geschichte gerade jetzt in "The Steps" festhält, hat vor allem einen persönlichen Grund: seine Kinder. Sie sollen nachvollziehen können, welchen Weg ihr Vater bis zu seinem heutigen Leben zurücklegen musste. Gleichzeitig wird sein Aufstieg vom mittellosen Schauspieler zur Hollywoodikone auch fürs Kino aufbereitet. Im Biopic "I Play Rocky" übernimmt Anthony Ippolito (27) die Rolle des jungen Sylvester. Mehr als ein Jahr bereitete sich der Darsteller auf die Rolle vor, bevor er sein großes Vorbild persönlich traf. Bei dem Treffen sprachen die beiden laut The Hollywood Reporter über Sylvesters frühes Leben, seine Anfänge in der Filmbranche und die Entstehung von "Rocky". Für Anthony ist die wichtigste Gemeinsamkeit zwischen dem Boxer und seinem Schöpfer offensichtlich: Sowohl Rocky als auch Sylvester begannen ihre Karriere als Außenseiter.

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IMAGO / ZUMA Press Wire Sylvester Stallone im September 2025

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Imago Sylvester Stallone am Set von "Rocky", 1976

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Getty Images Anthony Ippolito bei der Amazon MGM Studios Photo Call zu "I Play Rocky" während der CinemaCon in Las Vegas, April 2026