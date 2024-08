Daniela Katzenberger träumt weiterhin vom Playboy-Auftritt

Daniela Katzenberger (37) meint es ernst! Bereits vor zwei Jahren stellte die TV-Bekanntheit klar, sie möchte im Alter von 40 Jahren in den Playboy – und jetzt tut sie es erneut! Ihr Vorhaben, für das Lifestyle-Magazin blank zu ziehen, steht nach wie vor. "Bislang habe ich denen immer abgesagt, aber mit 40 ziehe ich mich aus", verrät sie im Interview mit TV DIGITAL. Und dafür gebe es auch zwei ganz bestimmte Gründe.

Die Katze erklärt, sie wolle es tun, weil 40 ein "schlimmes Alter" für Frauen sei. "Dann sind nämlich viele kurz vor der Menopause und glauben, dass alles Horror wird. Insofern lautet meine Devise: 'In der Lebensmitte etwas T*tte'", offenbart sie und erläutert direkt ihren weiteren Grund: "Und zweitens, weil meine Karriere damit anfing, dass ich damals unbedingt in den 'Playboy' wollte und damit keinen Erfolg hatte." Nun frage dieser seit 15 Jahren kontinuierlich bei der 37-Jährigen an – ein bisschen müsse er sich aber noch gedulden.

Ihren Plan für das 40. Lebensjahr teilte Daniela im Mai 2022 mit den Zuhörern ihres Podcasts mit Ehemann Lucas Cordalis (57). In der ersten Folge von "Katze & Cordalis" gab sie zu, dass ihr früherer Versuch, Teil des amerikanischen Playboys zu werden, zwar gescheitert ist, sie aber trotzdem eine erfolgreiche Karriere hatte. Ihr Traum war aber trotzdem geblieben. "Irgendwann, wenn ich 40 bin, will ich in den Playboy – das rundet das Ganze schön ab!", betonte sie.

Anzeige Anzeige

Instagram / danielakatzenberger Daniela Katzenberger, TV-Bekanntheit

Anzeige Anzeige

Getty Images Lucas Cordalis und Daniela Katzenberger im Oktober 2022

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was haltet ihr von Danielas Wunsch, mit 40 Jahren in den Playboy zu kommen? Ich denke, das würde tatsächlich ihre Karriere abrunden! Ich bin davon nicht begeistert. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de