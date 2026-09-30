Darum ließen sich Andre Agassi und Brooke Shields scheiden

In den 1990er-Jahren waren Andre Agassi (56) und Brooke Shields (61) das Glamourpaar schlechthin: Er der Tennisstar mit dem legendären Return, sie die Schauspielerin mit dem strahlenden Lächeln. Am 19. April 1997 gaben sich die beiden in der St. John's Episcopal Chapel im kalifornischen Monterey das Jawort – doch das Eheglück war nur von kurzer Dauer. Bereits 1999 folgte die Scheidung. Einen der schmerzhaften Gründe für den endgültigen Bruch enthüllte Brooke erst Jahre später in ihren Memoiren "There Was a Little Girl". Darin schildert sie, dass Andre ihr gestanden habe, einen entscheidenden Teil ihres gemeinsamen Lebens vor ihr verborgen zu haben: seine Drogensucht. "Er erklärte mir, dass er während des gesamten ersten Teils unserer Beziehung Crystal-Meth-abhängig gewesen war", schreibt die Schauspielerin in ihrem Buch, aus dem Hello! zitiert. Für Brooke bedeutete dieses Geständnis, dass sie die Jahre an der Seite ihres Mannes noch einmal völlig neu einordnen musste.

Dabei hatte alles so filmreif begonnen: 1993 wurden Andre und Brooke von einem gemeinsamen Freund bei einem Tennismatch in Afrika miteinander bekannt gemacht – sie drehte dort gerade einen Film. Weil beide Terminkalender randvoll waren, warb der Sportler zunächst aus der Ferne um sie und schickte ihr lange Fax-Nachrichten. Darin ging es um das Leben, Gott, den Druck des Ruhms und übermächtige Eltern. Nach drei Jahren Beziehung machte er ihr während eines Urlaubs auf Hawaii einen Heiratsantrag. Andre öffnete sich 2009 schließlich selbst und sprach über seinen Drogenkonsum und darüber, die Tennisbehörden nach einem positiven Test belogen zu haben. Gegenüber People erklärte er: "Ich kann nicht über Sucht sprechen, aber viele Menschen würden sagen: Wenn man irgendetwas als Flucht benutzt, hat man ein Problem." Eine spätere Annäherung des Ex-Paares gab es offenbar nicht. In der Dokumentation "Pretty Baby: Brooke Shields" stellte Brooke klar: "Ich habe nie wieder Kontakt zu ihm aufgenommen."

Nach dem Ehe-Aus fanden beide mit anderen Partnern neues privates Glück. Brooke Shields heiratete 2001 den Filmregisseur Chris Henchy. Gemeinsam bekamen die beiden die Töchter Rowan und Grier. Auch Andre Agassi trat noch im selben Jahr erneut vor den Traualtar: Im Oktober 2001 heiratete er Steffi Graf (57) bei einer privaten Zeremonie in ihrem Zuhause in Las Vegas. Das Sportlerpaar hat zwei gemeinsame Kinder, Jaden Gil und Jaz Elle. Seine Drogenabhängigkeit hatte der Tennisstar bereits überwunden, bevor die Beziehung zu Steffi 1999 begann. Seiner Frau schrieb er später eine wichtige Rolle dabei zu, dass er dauerhaft clean geblieben sei. Wie harmonisch es zwischen den beiden auch nach so vielen gemeinsamen Jahren läuft, verriet Andre im September 2026 gegenüber Hello!: "Sie sieht mich gerne glücklich, genauso wie ich sie gerne glücklich sehe."

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Getty Images Andre Agassi und Brooke Shields 1997

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Getty Images Steffi Graf und Andre Agassi feiern den Sieg beim Pickleball Slam 3 in der Michelob Ultra Arena in Las Vegas

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Instagram / brookeshields Brooke Shields und Chris Henchy, Ehepaar