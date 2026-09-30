Tom Bradys Partyleben führte wohl zum Ehe-Aus mit Gisele

Megyn Kelly (55) glaubt nun, den angeblichen "wahren" Grund für das Scheitern der Ehe von Tom Brady (49) und Gisele Bündchen (46) zu kennen. In der neuen Ausgabe ihres Formats "The Megyn Kelly Show" beruft sich die Journalistin dabei auf eine "zuverlässige Quelle". Entgegen der häufigen Darstellung, Tom habe nur seine Karriere über die Familie gestellt, behauptet Megyn, dass auch sein angeblicher Partylifestyle eine Rolle gespielt habe. Statt abends zu seiner Familie nach Hause zu kommen, soll der Sportler demnach lieber mit Freunden unterwegs gewesen sein und Clubs sowie Bars besucht haben. Für Gisele sei dieses Verhalten laut Megyn zu einem großen Streitpunkt geworden. Konkrete Belege für die angeblichen nächtlichen Ausflüge legte die Moderatorin allerdings nicht vor.

Megyn zufolge soll Gisele sich mit Toms nächtlichem Treiben allerdings alles andere als wohlgefühlt haben. Statt bis in die frühen Morgenstunden mit Freunden durch Clubs und Bars zu ziehen, habe sie sich gewünscht, dass ihr Mann mehr für sie und die Familie da sei. "Sie wollte, dass er bei ihr zu Hause ist. Sie ist Brasilianerin. Diese Frauen und Ehefrauen sind in der Regel sehr traditionell", erklärte die Moderatorin laut OK Magazine. "Sie lieben ihre Ehemänner und wollen richtige Ehemänner … Und meinen Informationen zufolge war Tom Brady daran wirklich nicht interessiert, obwohl Gisele seine Ehefrau war." Ob Toms angebliches Nachtleben tatsächlich ein entscheidender Faktor für das Ehe-Aus war, bleibt allerdings offen.

Dass sich Gisele schon lange vor dem Liebes-Aus mehr Präsenz von ihrem Mann wünschte, geht unterdessen aus dem kürzlich veröffentlichten Buch "Brady: An American Story and the Price of Greatness" von Lars Anderson hervor. Darin wird beschrieben, dass das Model ihrem Ehemann bereits 2018 einen handgeschriebenen Brief gab, in dem sie Tom um mehr gemeinsame Zeit, Aufmerksamkeit und Unterstützung bat. Dabei wurde Gisele konkret: Sie wünschte sich weniger Zeit am Handy, ein paar Tage pro Woche zum Ausschlafen und mehr Freiraum für ihre eigene Karriere. Offenbar ließ sich Giseles Wunsch nach mehr Nähe letztlich nicht mit Toms Lebensstil vereinbaren: 2022 trennten sich die beiden nach 13 gemeinsamen Ehejahren.

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Getty Images Gisele Bündchen und Tom Brady bei der Met Gala 2017 in New York

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Getty Images Megyn Kelly, US-amerikanische Journalistin

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Getty Images Tom Brady und Gisele Bündchen im Februar 2019

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