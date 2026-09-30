Sabrina Carpenter kehrt für Musicalbiopic ins Kino zurück

Sabrina Carpenter (27) kehrt zurück auf die große Leinwand – und das nach rund vier Jahren Pause. Laut NME verkörpert die Sängerin in einem geplanten Biopic über Fred Astaire die legendäre Tänzerin und Schauspielerin Ginger Rogers. An ihrer Seite ist Spiderman-Darsteller Tom Holland (30) zu sehen, der den berühmten Tänzer und Musicalstar Fred Astaire verkörpert. Eine weitere wichtige Rolle übernimmt Margaret Qualley (31), die zuletzt in "The Substance" für Aufsehen sorgte: Sie spielt Adele Astaire, die ältere Schwester des Tänzers und dessen ursprüngliche Bühnenpartnerin. Produziert wird der Film von Sony Pictures. Regie führt Paul King, der bereits die fantasievollen "Paddington"-Filme und Wonka inszenierte. Wann der Film in die Kinos kommt, ist noch unklar.

Für Tom dürfte diese Rolle eine der größten Herausforderungen seiner bisherigen Karriere werden. Der Schauspieler hat bereits mit den Vorbereitungen begonnen und erste Tanzproben hinter sich gebracht. Sein Ziel ist nämlich sehr ambitioniert: Er will sämtliche Tanzszenen selbst übernehmen, ein Stuntdouble kommt für ihn nicht infrage. "Ich hatte kürzlich meine ersten Proben, und das erfüllte mich sowohl mit Begeisterung als auch mit völliger Angst, weil ich noch so viel Arbeit vor mir habe, um Fred stolz zu machen", schilderte der Schauspieler. Regisseur Paul zeigte sich in einem Statement voller Vorfreude: "Ich bin begeistert und fühle mich geehrt, dass mir die Geschichte von Fred Astaire und seiner ursprünglichen Tanzpartnerin – seiner älteren Schwester Adele – für die große Leinwand anvertraut wurde."

Fred und Ginger prägten ab den 1930er-Jahren die goldene Ära des Hollywood-Musicals und standen für insgesamt zehn Filme gemeinsam vor der Kamera, darunter "The Gay Divorcee", "Top Hat", "Swing Time" und "Shall We Dance". Für Sabrina ist der Ausflug vor die Kamera nichts Neues. Lange bevor sie als Popstar die Charts eroberte, war sie als Schauspielerin tätig. Einem breiteren Publikum wurde sie durch die Disney-Serie "Girl Meets World" bekannt. Darauf folgten Auftritte in Filmen wie "The Hate U Give" und "Tall Girl" sowie Gastrollen in den Serien Law & Order: Special Victims Unit und Orange Is the New Black. Zuletzt konzentrierte sich Sabrina allerdings vor allem auf ihre Karriere als Sängerin. Ihr Name war aber erst vor Kurzem schon einmal im Biopic-Zusammenhang aufgetaucht. Damals spekulierte der Mirror nach Dolly Partons (†80) Tod über einen möglichen Film über die Country-Ikone.

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Getty Images Sabrina Carpenter bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles

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Getty Images Margaret Qualley, Schauspielerin

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Getty Images Tom Holland bei der UK-Premiere von "Spider-Man: Brand New Day" in London, Juli 2026