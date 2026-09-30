Anne Wünsche ist sicher: Henning manipuliert Tochter Juna

Anne Wünsche (35) äußert einen schweren Verdacht: Ihre Tochter Juna Wünsche könnte von einer Person aus ihrem Umfeld in ihren Vorstellungen über die eigene Zukunft beeinflusst werden. Das schilderte die Social-Media-Bekanntheit nun in einem Beitrag auf TikTok. Einen Namen nennt sie dabei nicht. Ihre Schilderungen beziehen sich offenbar auf das Umfeld ihres Ex-Partners Henning Merten (36), bei dem Juna in Brandenburg lebt. Bestimmte Äußerungen ihrer Tochter wecken bei Anne den Eindruck, dass Juna in ihren Gedanken beeinflusst worden sein könnte: "Es gibt so viele Situationen. Da wirkt es so, als hätte man ihr das ins Unterbewusstsein gepflanzt. Ich bin eine ziemlich offene Person, was alles angeht. Sie kann mir ja sagen, was sie will." Besonders beschäftigt sie die Sorge, dass nicht ausschließlich die eigenen Wünsche ihrer Tochter darüber entscheiden könnten, wie Juna später leben und welchen Beruf sie ergreifen möchte.

Als Beispiel berichtet Anne von einem Gespräch im Pool. Auf die Frage, wie sie sich ihr späteres Leben vorstelle, habe Juna geantwortet, dass sie ausschließlich in dem Dorf leben wolle, in dem sie derzeit wohnt. Außerdem habe das Mädchen gesagt: "Mama, ich will nicht nach Hause. Aber nur, weil ich nicht in die Schule will." Grundsätzlich wolle sie ihrer Tochter bei ihren Entscheidungen alle Freiheiten lassen, betont Anne. "Wenn das wirklich ihr Traum ist, dann ist das ihr Traum. Und dann unterstütze ich sie dabei." Besonders beschäftigt die Influencerin jedoch der Berufswunsch ihrer Tochter. "Und wenn ich darüber nachdenke, dass sie dann vielleicht ihren Traumjob niemals machen würde, weil die beiden das vielleicht blöd finden und für sie etwas anderes vorgesehen haben. Das würde mir das Herz zerbrechen, weil ich möchte, dass Juna das macht, was sie möchte", erklärt sie. Anne wolle vor allem, dass Juna ihren eigenen Weg gehen könne. Aktuell träume ihre Tochter davon, Künstlerin zu werden. Eine Reaktion von Henning auf die Vorwürfe gibt es bislang nicht.

Anne und Henning sind seit 2019 getrennt. Ihr Verhältnis gilt als angespannt und war in der Vergangenheit immer wieder von Konflikten geprägt. Zuletzt hatte sich der 36-Jährige selbst ausführlicher zu Wort gemeldet und Annes Umgang mit bestimmten Situationen kritisiert. In mehreren Instagram-Storys erklärte Henning, warum er bei Erzählungen seiner Tochter genauer nachfrage. "Das ist einfach eine Vorbildfunktion, die ich habe. Die habe ich als Papa, die habe ich als Vater", sagte er. Zugleich warf er Anne vor, öffentlich Dinge über ihn zu erzählen, die aus seiner Sicht nicht der Wahrheit entsprächen oder verdreht dargestellt würden. Besonders deutlich äußerte sich Henning zu einem angeblichen Partybesuch, bei dem Juna dabei gewesen sein soll. Er beschrieb die Veranstaltung als Erwachsenenparty mit Alkohol, bei der Jüngere „gerne mal über die Stränge ziehen“ würden. Für ihn sei deshalb klar gewesen: "Dann nimmt man einfach keine Kinder mit."

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche mit ihrer Tochter Juna, 2025

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Instagram / henningmerten Henning Marten, März 2026

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Instagram / anne.wuensche.offiziell_ Anne Wünsche, Influencerin