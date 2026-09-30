Brian Austin Green spricht offen über herausfordernde Tage

Brian Austin Green (53) hat sich am Samstag mit einem nachdenklichen Video bei seinen Followern gemeldet. Auf Instagram zeigte sich der Schauspieler vor einem Einkaufszentrum und gab einen Einblick in sein Inneres. "Es ist 21:05 Uhr. Ich bin allein im Einkaufszentrum. Ich werde mir allein einen Film ansehen", erklärte er in dem Clip. Dass hinter ihm keine einfache Zeit liegt, verschwieg er dabei nicht: "Ich hatte einfach keine guten letzten Tage, und ich denke, es ist wichtig, das zu teilen." Der "Beverly Hills, 90210"-Darsteller beschrieb das Leben als unberechenbar und fordernd. Gleichzeitig machte er deutlich, dass sich solche Tiefpunkte überwinden lassen.

Als Reaktion auf den Clip erreichten Brian offenbar zahlreiche nette Nachrichten. In der Kommentarspalte bedankte er sich bei seinen Followern und schrieb: "Ich werde täglich daran erinnert, dass das Leben eine verrückte Achterbahnfahrt ist. Was wir kontrollieren können, ist, wer wir währenddessen sein wollen. Es wird immer besser." Schon am nächsten Tag folgte ein deutlich positiveres Update: Er erklärte auf Instagram: "Die Sonne geht immer auf. Sie geht immer auf. Und ich fühle mich heute um ein Vielfaches besser." Während des Films sei er eingeschlafen und deshalb früher gegangen – seitdem fühle er sich wesentlich besser.

Einen Grund für die schweren Tage nannte Brian nicht. Doch auch seine Verlobte Sharna Burgess (41) machte am selben Wochenende auf Instagram ihre mentale Gesundheit zum Thema und sprach über den Spagat zwischen Karriere und Familienleben. Über ihre Erfahrungen mit professioneller Unterstützung schrieb die Tänzerin: "Jemanden zu haben, mit dem ich sprechen und Dinge aufarbeiten kann, ist ein so wichtiger Teil meines Weges gewesen."

Anzeige Anzeige

Getty Images Brian Austin Green im September 2023

Anzeige Anzeige

Instagram / brianaustingreen Brian Austin Green, Schauspieler

Anzeige Anzeige