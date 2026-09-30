Mario Lopez würdigt "Saved by the Bell"-Star Dennis Haskins

Der Tod von Dennis Haskins (†75) hat in Hollywood viele seiner ehemaligen Weggefährten tief erschüttert. Der Schauspieler, der als Schuldirektor Mr. Belding in der Kultserie "Saved by the Bell" bekannt wurde, starb am 27. September 2026 im Alter von 75 Jahren. Nun meldete sich auch sein langjähriger Serienkollege Mario Lopez (52) mit persönlichen Worten zu Wort. In der 90er-Jahre-Serie spielte er den Schüler A.C. Slater und stand über Jahre gemeinsam mit Dennis vor der Kamera. In seinem Nachruf zeichnete er ein deutlich anderes Bild als das des strengen Schulleiters, den der verstorbene Schauspieler auf dem Bildschirm verkörperte. "Er spielte den Schuldirektor, aber Dennis war das größte Kind am Set von SBTB", schrieb der Moderator. Seine Worte waren von Trauer, aber auch von liebevollen Erinnerungen an die offene Art seines Freundes und dessen große Karaoke-Leidenschaft geprägt.

Wie sehr der 75-Jährige von seinem Umfeld geschätzt wurde, brachte Mario mit einem Augenzwinkern zum Ausdruck: "Wenn du ihn kanntest, hast du ihn geliebt – und wenn es Karaoke gab, wusstest du, dass Dennis sich dieses Mikrofon schnappen würde!" Zugleich blickte er dankbar auf die gemeinsamen Jahre zurück: "Ich bin dankbar für das Lachen, die Erinnerungen und die Freundschaft, die wir all diese Jahre geteilt haben. Ruhe in Frieden, mein Freund. Du wirst immer Teil unserer Bayside-Familie sein." Auch die Dimples Karaoke Bar in Burbank zeigte, wie eng Dennis mit dem Singen verbunden war: Dort galt er als so fester Bestandteil, dass manche Gäste irrtümlich davon ausgingen, ihm gehöre das Lokal. Auch Serienkollegin Leanna Creel erinnerte sich auf Instagram an seine herzliche Art: "Dennis!! Du warst immer mit einer herzlichen Umarmung und einem Lächeln bereit!" Zuletzt hatte sie ihn bei einem "Saved by the Bell"-Pop-up getroffen, das sie gemeinsam mit ihren Söhnen besuchte. Die Kinder konnten dort damals mit Requisiten aus der Serie spielen.

Bestätigt wurde der Tod des Schauspielers von seinem Agenten Jay Schachter gegenüber TMZ. Eine Todesursache wurde bislang nicht öffentlich gemacht. Die Dimples Karaoke Bar erklärte in ihrem Nachruf jedoch, dass bei Dennis etwa acht Jahre zuvor Parkinson diagnostiziert worden sei. Die Erkrankung habe er nicht öffentlich machen wollen, da er dafür keine Aufmerksamkeit gewünscht habe. Bereits einige Jahre zuvor hatte sich der "Saved by the Bell"-Star weitgehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Sein letzter bekannter Auftritt fand am 29. Dezember 2018 statt, als er in Los Angeles ein Basketballspiel der Los Angeles Clippers gegen die San Antonio Spurs besuchte. Ein letztes Mal schlüpfte er 2015 in seine Rolle als Mr. Belding: Für einen Sketch in "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" stand er noch einmal gemeinsam mit Mario und weiteren ehemaligen Serienkollegen vor der Kamera.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Mario Lopez und Dennis Haskins

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Imago Cast von "Saved by the Bell" mit Dennis Haskins (oben rechts) und Mario Lopez (unten links)

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