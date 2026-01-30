Katherine Schwarzenegger gewährt Einblicke in Familienleben

Katherine Schwarzenegger (36) gewährt einen seltenen Einblick in ihr Familienleben mit Chris Pratt (46). In einem neuen Instagram-Clip zeigt die Autorin, wie sie den oft turbulenten Alltag mit vier Kindern organisiert. Gemeinsam mit Chris lebt sie mit den Töchtern Lyla und Eloise sowie dem jüngsten Sohn Ford zusammen, außerdem ist Katherine Stiefmutter von Chris’ Sohn Jack. Wie das Familienleben zwischen Terminen, Kindertrubel und Haushalt funktioniert? Teamarbeit spielt eine zentrale Rolle – ebenso wie ein durchdachtes Organisationssystem, das im Wohnzimmer jederzeit griffbereit ist.

In dem Clip spricht Katherine auch über ihre besondere Liebe zu handgeschriebenen Karten – ein Faible, das sie von ihrer Mutter Maria Shriver (70) übernommen hat. "Handgeschriebene Karten waren schon immer meine Leidenschaft, dank meiner Mama!", schreibt sie dazu. Ob Dankeschön, Geburtstag oder einfach so: Für jeden Anlass hat Katherine passende Karten parat, ordentlich sortiert in einer Box statt lose in einer Schublade. Besonders persönlich: Alle Karten, die sie selbst bekommt, bewahrt sie auch auf. Kleine Erinnerungsstücke, die bleiben. Ihre Botschaft an die Fans ist eindeutig: "SMS können zwar den Moment verschönern, handgeschriebene Karten halten aber ein Leben lang." Ehemann Chris setzt dagegen auf andere Familienrituale. In der "Jimmy Kimmel Live!"-Show erzählte der Schauspieler, dass bei den Pratts regelmäßig gemeinsam Sport geschaut wird. Seahawks-Football und Dodgers-Baseball gehören fest dazu. Für Lacher sorgt der jüngste Nachwuchs, der auch mal das falsche Team anfeuert. "Wir schauen ein Seahawks-Spiel und mein Jüngster ruft 'Go Dodgers!'", erzählt Chris. "Ich sage dann: Es ist zwar ein Seahawks-Spiel, aber das ist schon okay." Über das Leben als Patchwork-Vater schwärmte Chris zuletzt bei E! News. Chaos gehöre dazu – und mache das Familienleben aus.

Abseits von Bildschirmen und Kartenstapeln wird deutlich, wie eng die Patchwork-Familie zusammenhält. Katherine beschreibt ihre Rolle als Stiefmutter als bewusste Reise, die sie mit Offenheit annimmt. Sie betont, dass sie, Chris, seine Ex-Frau Anna Faris (49) und deren Ehemann Michael Barrett (55) sehr gut zusammen erziehen – "läuft sehr gut", wie sie sagt, was sie als großen Segen empfindet. So wird aus Alltagsorganisation ein echtes Miteinander: gemeinsame Nachmittage auf dem Sofa, kleine handgeschriebene Grüße und viele Momente, die bleiben.

Anzeige Anzeige

Instagram / prattprattpratt Katherine Schwarzenegger, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Chris Pratt bei der Premiere von Prime Videos "The Terminal List: Dark Wolf" in New York am 4. August 2025

Anzeige Anzeige

Getty Images Anna Faris und Chris Pratt, Schauspieler