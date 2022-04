Frischer Wind für The Voice of Germany! Mitte April wurde bekannt, dass die Zuschauer sich in der kommenden Staffel auf neue Gesichter an der Coaching-Front einstellen müssen: Sarah Connor (41), Johannes Oerding (40) und Nico Santos (29) pausieren fürs Erste – nur Mark Forster (39) wird die Gesangstalente auch in der nächsten Ausgabe coachen. Auch Lena Gercke (34) verabschiedet sich vorerst als Moderatorin. Aber nun wurde verraten, wer die neue "The Voice"-Staffel moderieren wird!

Via Instagram verkündeten die Verantwortlichen jetzt: "Neues gemischtes Doppel für 'The Voice of Germany': Melissa Khalaj (32) und Thore Schölermann (37) moderieren ab sofort gemeinsam!" Aber wer ist Thores neue Kollegin? Man kennt die Beauty vor allem als Moderatorin von dem Ableger The Voice Kids. Außerdem führte die gebürtige Münchenerin auch schon durch die Late-Night-Shows von Promis unter Palmen und Promi Big Brother. Ihre TV-Karriere begann 2007 in der sechsten Staffel der Castingshow Popstars, wo die Sängerin Mitglied der Münchner Band Charly Bravo wurde.

In ihrer Instagram-Story äußerte Melissa sich auch schon ganz aufgeregt zu ihrem neuen TV-Job: "Ich freue mich krass, 'The Voice of Germany' zu moderieren! Und es geht auch alles schon bald los und herzlichen Glückwunsch auch an Thore, der mich jetzt noch häufiger an der Backe hat – ich hoffe, er freut sich schon!", witzelte die Musikerin iranischer Abstammung. Was sagt ihr zu dem Neuzugang bei "The Voice of Germany"? Stimmt ab!

Getty Images Melissa Khalaj, Juli 2017

Getty Images Thore Schölermann, Moderator

Getty Images Melissa Khalaj, Juli 2017

