Sorge um Prinzessin Alexandra nach überraschendem Fehlen

Prinzessin Alexandra (89) hat am Wochenende einen offiziellen Termin sausen lassen – und das völlig überraschend. Die Royal stand auf der Gästeliste einer Gedenkveranstaltung für Katharine, Duchess of Kent, die 2025 verstorben war. Mit ihrer Teilnahme war fest gerechnet worden, schließlich war die Herzogin nicht nur ihre Schwägerin, sondern auch eine enge Freundin. Wie Royal Central berichtet, sorgt die kurzfristige Abwesenheit nun für neue Unruhe rund um den Gesundheitszustand der Cousine der verstorbenen Queen Elizabeth II. (†96). Schließlich ist es nicht das erste Mal, dass Alexandra einen angekündigten öffentlichen Termin nicht wahrnimmt. Offiziell bestätigt wurde ein medizinischer Grund für ihre Abwesenheit bislang allerdings nicht – vom Palast gab es keine Erklärung dazu, warum die Prinzessin dem Termin fernblieb.

Ausgerichtet wurde die Gedenkveranstaltung von Future Talent. Katharine hatte die Wohltätigkeitsorganisation nach ihrem Rückzug als arbeitendes Mitglied der Königsfamilie mitgegründet. Die Herzogin, die auch als Musiklehrerin tätig war, wollte damit junge Menschen mit musikalischem Talent unterstützen und ihnen neue Möglichkeiten eröffnen. Aus der Königsfamilie fanden sich mehrere Mitglieder ein, um der Verstorbenen zu gedenken: Ihr Witwer, der Duke of Kent, war ebenso vor Ort wie dessen jüngerer Bruder Prinz Michael. Er ist zugleich Alexandras Bruder. Vertreten war außerdem die nächste Generation der Familie: Lady Helen Taylor (62) und Lord Nicholas Windsor (56), zwei Kinder des Dukes und der verstorbenen Herzogin, waren ebenfalls vor Ort. Begleitet wurden sie von mehreren Enkelkindern des Paares.

Ihren bislang letzten öffentlichen Auftritt hatte Alexandra im April 2026. Damals nahm sie mit weiteren Mitgliedern der Königsfamilie an einer Würdigung für Queen Elizabeth II. anlässlich deren 100. Geburtstags teil. Schon beim Gedenkkonzert für Katharine in London hatte die Prinzessin kurzfristig abgesagt. Für zusätzliche Verwirrung sorgte damals der Hofkalender Court Circular: Darin war irrtümlich festgehalten worden, die Prinzessin habe den Termin wahrgenommen. Inzwischen zeigt sich die Royal nur noch selten in der Öffentlichkeit. Bei früheren Anlässen wirkte sie in ihrer Mobilität eingeschränkt, weshalb ihr abermaliges Fehlen für Besorgnis sorgt. Konkrete Informationen über eine mögliche Erkrankung liegen allerdings weiterhin nicht vor. Alexandra gehört bereits seit den 1950er-Jahren zu den arbeitenden Mitgliedern der britischen Königsfamilie. Noch bis Anfang 2026 übernahm sie regelmäßig offizielle Aufgaben für die Familie.

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Getty Images Prinzessin Alexandra bei der Queen's Garden Party, Mai 2022

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Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinzessin Alexandra im November 2016

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Getty Images Prinzessin Alexandra und Prinz Edward, Juni 2022

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