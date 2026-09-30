Nach "Die Bachelors": Darum verliebte sich Nadja so schnell

Nach ihrer Teilnahme bei Die Bachelors hat Nadja überraschend schnell eine neue Liebe gefunden. In der Datingshow hatte sie zwar die letzte Rose von Sebastian Paul bekommen, doch nach den Dreharbeiten hielten ihre Gefühle für den Bachelor nicht an. Schon kurze Zeit später lernte der Realitystar Mike Singer (26) kennen. Aus dem Kennenlernen entwickelte sich eine Beziehung und die beiden erwarten Nachwuchs. Weil der Neuanfang zeitlich so dicht auf das Ende ihrer Verbindung mit Sebastian folgte, wollte ein Fan in einer Fragerunde auf Instagram genauer wissen, wie das so schnell möglich war: "Wie kann man sich denn bitte so schnell wieder verlieben?" Nadja ließ die Frage nicht unbeantwortet, sondern nutzte ihre Story für ein kleines Statement über ihre persönliche Sicht auf die Liebe und neue Beziehungen.

Sie begründete ihre schnelle Verliebtheit vor allem mit ihrer grundsätzlich positiven und unvoreingenommenen Haltung. "Ich stehe dem Leben prinzipiell immer mit offenem Herzen gegenüber und lasse mich einfach auf Dinge ein, die sich für mich richtig anfühlen", erklärte sie in ihrer Instagram-Story. Das Ende einer Verbindung sei für sie offenbar kein Grund, sich vor einer neuen Chance zu verschließen. Dazu stellte die TV-Bekanntheit klar: "Nur weil eine Beziehung nicht funktioniert hat, sollte man das nicht auf alles, was danach folgt, projizieren!" Dass es zwischen ihr und dem Musiker tatsächlich passt, zeigt sich inzwischen auch an einem ziemlich großen Schritt: Nadja und Mike sind bereits zusammengezogen und teilen mittlerweile ein gemeinsames Zuhause.

Hinter Nadja liegt nach eigener Aussage ein ereignisreiches Jahr, das sie zeitweise vor Herausforderungen stellte. An ihren Entscheidungen zweifelt der Realitystar dennoch nicht. "Dieses Jahr ist so viel passiert. Es war auf jeden Fall nicht ohne und auch nicht immer einfach für mich." Den Veränderungen habe sie jedoch erwartungsvoll entgegengesehen: "Aber ich hab mich auf alles gefreut und wusste einfach, dass es richtig ist! Mir ist es egal, wo ich bin, solange ich mit dem richtigen Menschen bin❤." Auch ihr engstes Umfeld spielt für sie eine wichtige Rolle: "Außerdem ist die Familie ganz nah & auch meine besten Freunde sehe ich oft. Das ist für mich das Wichtigste", erklärte sie ihren Followern in der Fragerunde. Viel Liebe, wenig Drama – mit dieser Bilanz dürfte Nadja ihr Rosen-Abenteuer gut verkraftet haben.

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Instagram / nadjaa.os Nadja, bekannt aus "Die Bachelors

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Instagram / mikesinger Mike Singer mit Ex-"Bachelor"-Kandidatin Nadja, September 2026

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RTL Sebastian Paul bei "Die Bachelors"

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