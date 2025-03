Neuanfang: "Lindenstraße"-Star Liz Baffoe wechselt Karriere

Liz Baffoe (55), bekannt aus den Daily Soaps Lindenstraße und Verbotene Liebe, überrascht mit einem unerwarteten Karrierewechsel. Die Schauspielerin, die ihre Fans über viele Jahre hinweg mit ihren Rollen in den Serien begeisterte, wird bald in einer völlig anderen Uniform zu sehen sein – als Flugbegleiterin bei der Fluggesellschaft Condor. Seit dem 1. März absolviert Liz eine intensive sechswöchige Ausbildung in Kelsterbach, Hessen, die sie auf ihre Einsätze über den Wolken vorbereitet. "Es ist nie zu spät, seinen Horizont zu erweitern und neue Wege zu gehen", erklärte sie gegenüber Bild.

Während der Ausbildung lernt Liz alle wichtigen Aspekte des Berufs kennen: Bordansagen, Rettungsmaßnahmen im Ernstfall oder das Servieren von Mahlzeiten für die Gäste. Sie gibt zu, dass die Entscheidung für diese berufliche Veränderung auch praktische Gründe hatte. Denn im Gegensatz zu ihren bisherigen Engagements als Schauspielerin, bei denen sie nach Drehtagen bezahlt wurde, bietet ihr die neue Karriere ein festes Gehalt und Extras wie Zuschläge für Langstreckenflüge oder Nachtarbeit. Trotzdem möchte sie weiterhin gelegentlich vor der Kamera stehen und ihre Leidenschaft für die Schauspielerei nicht komplett aufgeben.

Privat genießt Liz Baffoe enge Freundschaften und betont immer wieder, wie wichtig ihr Familie und Zusammenhalt sind. Ihre charmante und offene Art hat sie vor der Kamera zu einem echten Sympathieträger gemacht, was ihr wahrscheinlich jetzt auch bei Condor zugutekommt. "Ich kann es kaum erwarten, Gäste, Freunde und Familie an Bord zu begrüßen", erklärte Liz voller Vorfreude.

Getty Images Liz Baffoe im November 2022 in Köln

Andreas Rentz/Getty Images Liz Baffoe bei der Preisverleihung Goldene Bild der Frau in Hamburg

