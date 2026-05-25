Traum erfüllt: Liz Baffoe hat ein Kinderbuch veröffentlicht

Liz Baffoe (56) hat sich einen lang gehegten Traum erfüllt: Die Schauspielerin, bekannt aus der Kultserie Lindenstraße und der Kinderserie Schloss Einstein, hat ihr erstes Kinderbuch veröffentlicht. "Coconanza und der gestohlene Prinz" heißt das Werk, das die Moderatorin jetzt präsentiert. Gegenüber Bild verriet sie: "Ich wollte immer ein Kinderbuch schreiben. Nach fast 20 Jahren mit Kindern bei 'Schloss Einstein' war das eigentlich überfällig." Die titelgebende Figur ist eine kleine Spinne – und die hat eine ganz persönliche Geschichte.

Die Spinne Coconanza geht auf Erzählungen zurück, die Liz' Vater ihr und ihren Geschwistern aus Ghana mitbrachte. Aus der Figur "Anansi" wurde in der Familie damals "Coconanza". Nun lebt diese Kindheitserinnerung in Buchform weiter. In der kleinen Spinne stecke viel von ihr selbst, so die 56-Jährige: "Sie mag Schmuck, das liebe ich ja auch. Und sie hat ein schönes Wesen." Besonders am Herzen liegt ihr das Thema Freundschaft. "Keiner schafft irgendwas alleine. Man braucht mindestens eine Person, die an einen glaubt", sagt die Schauspielerin. Im Buch vereint sie Ghana, Deutschland, Magie und Freundschaft zu einer gemeinsamen Geschichte.

Im Gespräch mit Bild öffnet sich Liz auch über einen Wunsch, der sich in ihrem Leben nicht erfüllt hat: Kinder zu bekommen. "Der Wunsch nach eigenen Kindern war da", sagt sie. "Aber es sollte nicht sein. Nicht jeder Wunsch wird im Leben erfüllt." Mitte 40 habe sie für sich einen Haken daran gemacht. Traurig klingt sie dabei nicht. "Ich habe so viele Nichten und Neffen. Da bist du automatisch auch Mutter", erklärt sie. "Ich nehme es so an, wie es ist. Ich bin happy." Auch die Liebe hat die Schauspielerin noch nicht abgeschrieben – allerdings setzt sie dabei auf persönliche Begegnungen statt auf Online-Dating. "Ich muss die Menschen sehen, die Energie spüren", so Liz.

Anzeige Anzeige

Getty Images Liz Baffoe bei der Lambertz Monday Night in Köln

Anzeige Anzeige

Getty Images Liz Baffoe bei der Verleihung des Europäischen Kulturpreises in der Oper Bonn, 28. August 2021

Anzeige Anzeige

Getty Images Liz Baffoe beim Sportpresseball in der Alten Oper Frankfurt, 4. November 2023