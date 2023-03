Pflegebedürftige Mutter: Liz Baffoe steckt beruflich zurück

Liz Baffoes (53) Leben hat sich in den vergangenen zwei Jahren sehr verändert. Die gebürtige Bonnerin war von 1995 bis 2007 in der Erfolgsserie Lindenstraße zu sehen. Danach wirkte sie unter anderem bei Film- und Fernsehproduktionen wie "Kreuzfahrt ins Glück" oder "Nachtschicht – Reise in den Tod" mit. Seit 2008 steht sie zudem für Schloss Einstein vor der Kamera. Beruflich musste Liz in der jüngsten Vergangenheit jedoch etwas zurückstecken: Ihre Mutter ist auf ihre Hilfe angewiesen.

"Meine Mama ist stark, hat sieben Kinder großgezogen. Für ihr Alter ist sie relativ fit, aber leicht dement und wackelig auf den Beinen. Seit mein ältester Bruder vor zwei Jahren gestorben ist, war sie auf Hilfe angewiesen", erklärte die 53-Jährige im Interview mit Bild. Sie habe fortan jeden Tag zu ihr nach Bonn fahren müssen, um sich ums Essen, die Körperpflege und den Haushalt zu kümmern: "Die letzten zwei Jahre waren eine extrem stressige Zeit, in der ich alles um sie herum organisieren musste, da sie lange auch kein Pflegepersonal akzeptiert hat." Das habe sich inzwischen jedoch geändert: "Jetzt haben wir mit netten Pflegern und meinem Bruder, der ihr jeden Tag Frühstück vorbeibringt, einen Weg gefunden, dass ich nur noch zwei- bis dreimal die Woche kommen muss."

Dass Liz sich so für ihre Mutter hingibt, weiß diese offenbar auch zu schätzen. "Sie sagt mir jeden Tag, dass sie weiß, welche Opfer ich für sie bringe. Dabei mache ich das gern", betonte die Schauspielerin.

Getty Images Liz Baffoe, Schauspielerin

Getty Images Liz Baffoe im November 2022 in Köln

Getty Images Liz Baffoe, "Schloss Einstein"-Darstellerin

