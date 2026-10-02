Schwangere Anne Hathaway kann plötzlich die Zeit riechen

Anne Hathaway (43) erlebt während ihrer Schwangerschaft derzeit ein Symptom, das sie selbst nur schwer beschreiben kann: Ihr Geruchssinn ist offenbar so ausgeprägt, dass bestimmte Düfte bei ihr Erinnerungen an längst vergangene Zeiten hervorrufen. In "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" sprach die Schauspielerin, die mit ihrem Ehemann Adam Shulman (45) ihr drittes Kind erwartet, ausführlich über diese ungewöhnliche Erfahrung. "Das Verrückte am Geruchssinn in der Schwangerschaft ist: Man riecht die Zeit", erklärte Anne. Manche Gerüche würden sie dabei gedanklich sogar Jahrzehnte zurückversetzen. "Man riecht nicht nur diesen Sommer. Man riecht sie alle. Ein paar andere Sommer. Ich bin in die Achtziger zurückgereist", schilderte die Schauspielerin. Ihr besonders empfindlicher Geruchssinn lässt sie während ihrer Schwangerschaft somit offenbar nicht nur Düfte intensiver wahrnehmen, sondern weckt gleichzeitig Erinnerungen an frühere Lebensabschnitte.

Besonders anstrengend wird Annes empfindlicher Geruchssinn auf Pressetouren. In Hotels nehme sie Mülltonnen und Küchen extrem deutlich wahr, im Aufzug könne sie sogar riechen, welche Gerichte andere Gäste beim Zimmerservice bestellt hätten. Auch intensive Parfüms und Aftershaves machen ihr zu schaffen: Selbst bei Umarmungen mit geliebten Menschen müsse sie wegen des Geruchs gelegentlich würgen. In der Sendung nahm Anne die Begleiterscheinungen ihrer Schwangerschaft dennoch mit Humor. "Im ersten Trimester war mein Ziel also, nicht in der Öffentlichkeit trocken zu würgen. Und jetzt im dritten Trimester ist mein Ziel, nicht in der Öffentlichkeit zu watscheln. Ich finde, das ist doch eine gute Sache", scherzte sie. Während bei ihrer ersten Schwangerschaft vor allem starke Erschöpfung ein Thema gewesen sei, habe sie diesmal zunächst mit Akne und ihrem besonders ausgeprägten Geruchssinn zu kämpfen gehabt.

Für Anne und Adam ist es bereits das dritte gemeinsame Kind. Das Paar, das seit 2012 verheiratet ist, hat bereits die beiden Söhne Jonathan und Jack. Welches Geschlecht ihr drittes Baby hat, wissen die werdenden Eltern nach eigener Aussage schon, möchten es vorerst aber für sich behalten. Ihre erneute Schwangerschaft erlebt Anne zudem anders als die beiden vorherigen. Heute werde gesellschaftlich offener über Erfahrungen und Herausforderungen gesprochen, die früher eher im Privaten geblieben seien, wodurch sie sich stärker mit anderen verbunden fühle. Trotz der körperlichen Begleiterscheinungen überwiegen für die Schauspielerin dabei Freude und Liebe. "Man merkt, wie man wächst. Man merkt, wie die eigene Geduld wächst. Man merkt, wie die eigene Nachsicht mit sich selbst und anderen wächst, und es gibt einfach keine Möglichkeit, dass das mein Leben nicht beeinflusst und verbessert hat", erklärte Anne.

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