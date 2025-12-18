Das war für Damian Hardung schwerste Szene in "Maxton Hall"

Damian Hardung (27) hat seinen Fans verraten, welche Szene ihm in der neuen Staffel von Maxton Hall – Die Welt zwischen uns am meisten abverlangt hat – und das gleich zu Beginn der zweiten Staffel. Anlass war ein Fan-Talk auf Reddit, zu dem Prime Video eingeladen hatte. Dort beantwortete der Schauspieler Fragen der Community und verriet, welche Szene ihm besonders schwerfiel. "Ich glaube, für uns beide war es die Schlafzimmerszene in Folge 1 der zweiten Staffel, die so viel über die Entwicklung unserer Charaktere im Laufe der Staffel aussagt", erklärte Damian.

Eigentlich sollte auch seine Kollegin Harriet Herbig-Matten (22) teilnehmen, die in der Serie die Rolle Ruby Bell spielt, doch sie musste krankheitsbedingt passen. So stand Damian allein im Rampenlicht und plauderte über die Erfolgsserie. In den Kommentaren reagierten die Fans begeistert, schickten Komplimente und bedankten sich für seine Offenheit und den persönlichen Austausch.

Die Serie "Maxton Hall – Die Welt zwischen uns" erzählt von jungen Menschen, deren Leben zwischen großen Gefühlen, Herausforderungen und Veränderungen steht. Gänzlich ungewohnt war die Beteiligung von Damian an dem Reddit-Format nicht – der Schauspieler gilt als zugänglich und publikumsnah. Seine deutsche und internationale Fanbase liebt nicht nur sein Talent, sondern auch seine sympathische und aufrichtige Art. Harriet Herbig-Matten wird von den Fans ebenfalls geschätzt, und es ist kein Geheimnis, dass die Chemie zwischen den beiden Darstellern sowohl in der Serie als auch privat für viel Begeisterung sorgt.

Anzeige Anzeige

Getty Images Schauspieler Damian Hardung, Deutschen Filmpreis 2025 in Berlin

Anzeige Anzeige

Stephan Rabold/Amazon MGM Studios Ruby (Harriet Herbig-Matten) und James (Damian Hardung) in "Maxton Hall", Staffel zwei

Anzeige Anzeige

Imago Der Cast von "Maxton Hall", Oktober 2025