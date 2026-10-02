Gypsy Rose Blanchard vermutet Überdosis als Ken-Todesursache

Gypsy Rose Blanchard (35) trauert um ihren Verlobten Ken Urker, den Vater ihrer gemeinsamen Tochter Aurora. Er wurde am Donnerstag, dem 1. Oktober 2026, leblos in seinem Haus im US-Bundesstaat Louisiana aufgefunden – ausgerechnet an seinem 34. Geburtstag. Gegenüber dem Magazin People äußerte sich die Autorin nun zu den möglichen Hintergründen. Sie gehe davon aus, dass eine Überdosis zum Tod von Ken geführt habe. Ob er die Substanzen absichtlich oder versehentlich zu sich genommen habe, könne sie allerdings nicht beurteilen. Eine offizielle Bestätigung der Todesursache steht bislang aus. Zum Zustand ihres Verlobten in den vergangenen Wochen sagte Gypsy dem Blatt: "Er war in letzter Zeit psychisch in keiner guten Verfassung." Das zuständige Sheriffbüro untersucht den Todesfall weiterhin und hat noch keine abschließenden Erkenntnisse öffentlich gemacht.

Gypsy hatte Ken an seinem Geburtstag noch eine Glückwunschnachricht geschickt, bekam darauf jedoch keine Antwort. Wie TMZ berichtet, wollten Kens Bruder Dylan und dessen Frau ihn später zu seiner Geburtstagsfeier abholen. Als sie sein Haus betraten, fanden sie ihn regungslos vor. Die alarmierten Einsatzkräfte konnten anschließend nur noch seinen Tod feststellen. Welche Substanz Ken eingenommen haben könnte, habe ihr die Polizei bislang nicht mitgeteilt, erklärte Gypsy. Ihren Schock beschrieb sie gegenüber People mit drastischen Worten: "Ich kann es nicht glauben. Ich kann nicht denken. Ich habe geschrien, bis mein Hals brannte." In einem ausführlichen Statement nannte sie Ken einen "großartigen Vater" und ihren "Seelenverwandten". Zugleich bat sie um Privatsphäre und Mitgefühl für die kleine Aurora und die trauernden Familien.

Kennengelernt hatten sich die beiden unter ungewöhnlichen Umständen: 2017 nahm Ken nach der HBO-Dokumentation "Mommy Dead and Dearest" Kontakt zu Gypsy auf, während sie wegen ihrer Beteiligung an der Tötung ihrer Mutter Dee Dee Blanchard in Haft saß. Aus der Brieffreundschaft wurde eine Beziehung, 2018 verlobten sich die beiden bei einem Gefängnisbesuch. Ein Jahr später trennten sie sich. Während ihrer Haft heiratete Gypsy 2022 den Lehrer Ryan Anderson (38). Nach ihrer vorzeitigen Entlassung Ende 2023 und dem späteren Ehe-Aus fand sie wieder mit Ken zusammen. Anschließend wurden die beiden Eltern der Tochter Aurora. Wie viel ihm das Vatersein bedeutete, machte Ken 2025 gegenüber People deutlich: "Ich liebe sie über alles, und jeden Tag darf ich beobachten, wie sie auf all diese kleinen Arten immer weiter heranwächst." Nach seinem Tod kündigte Gypsy an, Aurora später davon zu erzählen, wie sehr ihr Vater sie geliebt habe. Ihre Tochter solle zudem erfahren, wer Ken abseits der Kommentare fremder Menschen im Internet wirklich gewesen sei.

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Instagram / gypsyrose.insta Gypsy Rose Blanchard, Internet-Bekanntheit

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Marina Del Rey Gypsy-Rose Blanchard und Ken Urker in Marina Del Rey, Kalifornien, im Oktober 2024

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