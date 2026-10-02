Livestream: Ray J nach Herzproblemen im Krankenhaus

Dramatische Szenen in der Fab Factory: Ray J (45) musste am Donnerstag während eines Livestreams medizinisch versorgt werden. Der Sänger klagte plötzlich über Beschwerden, woraufhin Feuerwehr und Rettungsdienst alarmiert wurden. Seine Mutter Sonja Norwood war während des Streams an seiner Seite, als die Einsatzkräfte eintrafen. In den Aufnahmen, die unter anderem TMZ vorliegen, ist der Musiker mit freiem Oberkörper auf einer Trage zu sehen. Sanitäter kümmerten sich um ihn, während medizinische Geräte an seiner Brust angebracht waren. Wenig später brachten die Rettungskräfte ihn mit einem Krankenwagen in eine Klinik. Ob seine Beschwerden mit dem Herzen zusammenhängen, blieb zunächst unklar. Die Aufnahmen des Einsatzes lösten bei zahlreichen Zuschauern Bestürzung aus, da der Livestream während der medizinischen Versorgung weiterlief.

Laut TMZ deutet nichts darauf hin, dass neben dem medizinischen Notfall weitere ungewöhnliche Umstände eine Rolle spielten. Der Vorfall ereignete sich während seines aktuellen Projekts "Rayhab", einem auf 180 Tage angelegten Streaming-Marathon. Für die Dauerübertragung soll der Musiker über längere Zeit wach geblieben und körperlich stark gefordert gewesen sein. Wie es ihm inzwischen geht, war zunächst unklar. Eine offizielle Diagnose wurde bislang ebenfalls nicht bekannt gegeben. Offen blieb zudem, wie lange Ray J in der Klinik bleiben muss und ob er das Mammutprojekt nach dem Zwischenfall fortsetzen wird. Eine Stellungnahme des Sängers oder seines Umfelds lag zunächst nicht vor.

Der aktuelle Vorfall ist nicht das erste gesundheitliche Problem von Ray J in diesem Jahr. Bereits Anfang 2026 wurde der Musiker im Krankenhaus behandelt, nachdem er an einer Lungenentzündung und Schmerzen in der Herzgegend gelitten hatte. Im Mai folgte ein weiterer Klinikaufenthalt: Nachdem Ray J im Ring gegen Supa Hot Fire angetreten war, verlangsamte sich sein Herzschlag plötzlich. Ray J heißt mit bürgerlichem Namen William Raymond Norwood Jr. und ist neben seiner Musikkarriere auch als Produzent und Realitystar aktiv. In den vergangenen Jahren war er immer wieder in eigenen Formaten und TV-Auftritten zu sehen. Seine Mutter Sonja Norwood steht dabei regelmäßig mit ihm vor der Kamera.

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Getty Images Ray J bei den BET Awards 2024 im Peacock Theater in Los Angeles

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Getty Images Ray J auf der BET Experience Fan Fest 2024 im Los Angeles Convention Center

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