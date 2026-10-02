Dylan Wolf bestätigt echte Gefühle für geschiedene Bunnie Xo

Dylan Wolf spricht erstmals offen über seine Beziehung zu Bunnie Xo (46). Bei der Blue Jacket Fashion Show im W Hollywood erzählte der Realitystar dem Magazin Us Weekly, wie es um die Beziehung zur frisch geschiedenen Moderatorin steht. Die Romanze sei zwar unerwartet entstanden, dafür sei sie aber umso ernster. "Ich habe die beste Zeit meines Lebens mit einem großartigen Menschen und bin einfach glücklich, dass ich hier bin und das erleben darf", schwärmte der 24-Jährige bei der Veranstaltung. Auch der Altersunterschied von 22 Jahren scheint für den "Calabasas Confidential"-Darsteller keine Rolle zu spielen. Stattdessen genieße er diese Phase seines Lebens, wie er dem Magazin weiter sagte: "Ich bin glücklich in diesem Kapitel meines Lebens und hoffe, dass sich das so bald nicht ändert." Dylan bezeichnete die Verbindung zu Bunnie im Gespräch zudem als "super real".

Gerüchte über eine Beziehung zwischen Dylan und Bunnie kursieren bereits seit dem Sommer. Am Wochenende des 4. Juli wurden die beiden in Jelly Rolls (41) Bar, dem Goodnight Nashville, in Tennessee beim Küssen gefilmt; die Aufnahmen gingen anschließend im Netz viral. Nachdem der Altersunterschied für Kritik gesorgt hatte, äußerte sich Bunnie kürzlich selbst unter einem gemeinsamen TikTok-Video: "Hey Leute, ich habe Spaß und er hat mir mein Lächeln zurückgegeben. Euer Mädel lebt gerade sein bestes Leben – lasst mich einfach, okaaay, danke, tschüss." Auch zu Jelly Rolls Reaktion auf die öffentlichen Kussaufnahmen äußerte sich die Moderatorin. In ihrem Podcast "Dumb Blonde" sagte Bunnie: "Er versteht es. Überhaupt kein Problem." Dylan erwähnte sie dabei nicht ausdrücklich. Weniger gut findet die Moderatorin, dass private Momente heimlich gefilmt werden. Nach einem schwierigen Jahr wolle sie schließlich einfach ihr Leben weiterleben.

Bunnie und der Countrymusiker Jelly Roll hatten 2016 geheiratet. Rund einen Monat vor den ersten Aufnahmen von Bunnie und Dylan beim Küssen wurde bekannt, dass sich Bunnie und Jelly Roll heimlich getrennt hatten. Im Juli wurde die Scheidung schließlich rechtskräftig. Wenig später zeigten sich Bunnie und Dylan erneut vertraut: Anfang August besuchten sie gemeinsam ein Rodeo auf der Ventura County Fair in Kalifornien. Ein Augenzeuge berichtete, die beiden seien händchenhaltend zu ihren Plätzen gegangen, begleitet von Bunnies engen Freundinnen Meme Shahan und Hailee Clark. Unterdessen steht das bisherige gemeinsame Haus von Bunnie und Jelly Roll in Franklin, Tennessee, zum Verkauf. Für die Immobilie werden knapp sieben Millionen Dollar verlangt. An einem besonderen Vorhaben halten Bunnie und Jelly Roll laut Gerichtsunterlagen allerdings weiterhin fest: Trotz ihrer Scheidung wollen sie ihren gemeinsamen Kinderwunsch weiterhin verfolgen.

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Collage: Getty Images, Getty Images Collage: Dylan Wolf und Bunnie Xo

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Getty Images Dylan Wolf bei der Blue Jacket Fashion Show Los Angeles im W Hollywood zum 10-jährigen Jubiläum

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Imago Jelly Roll und Bunnie XO, Januar 2026