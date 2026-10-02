Frage zu Florian Silbereisen macht Andrea Berg verlegen

Eine simple Frage brachte Andrea Berg (60) bei "Inas Nacht" kurzzeitig ins Schleudern. Gastgeberin Ina Müller (61) wollte von der Sängerin wissen, wer für sie der schönste Mann im deutschen Schlager sei – und brachte dabei Florian Silbereisen (45) ins Spiel. Andrea reagierte zunächst schlagfertig: "Der ist zu klein für mich." Anschließend erklärte sie über den Moderator: "Florian ist ein Freund, den sehe ich nicht so als Mann." Als das Publikum bei dieser Formulierung laut loslachte, merkte die Schlagersängerin schnell, wie ihre Aussage angekommen war, und stellte klar: "So habe ich es nicht gemeint! Er ist nicht mein Beuteschema." Der kleine Versprecher sorgte damit für einen besonders amüsanten Moment der Sendung. Die Folge mit Andrea sowie Johannes Oerding (44) und Peter Maffay (77) wird am 3. Oktober 2026 noch einmal in der ARD ausgestrahlt.

Auch bei den übrigen heiklen Fragen nahm Andrea kein Blatt vor den Mund. Als aus dem Publikum die Frage kam, wer wohl reicher sei – sie oder Helene Fischer (42) –, antwortete die Sängerin zunächst selbstbewusst: "Ich", schob dann allerdings ein vorsichtiges "Glaube ich" hinterher. Ina konfrontierte ihren Gast außerdem mit der Behauptung, dass angeblich nirgendwo so viel gekokst werde wie in der Schlagerbranche. Andrea reagierte gelassen: "Ich kenn' mich nicht aus", erklärte sie und scherzte mit Blick auf einen früheren Gast der Sendung: "Hättest du den Söder mal gefragt, als der hier war." Eine passende Anekdote hatte sie dennoch parat. Ein ehemaliger Busfahrer habe über eine Band einmal gesagt: "Eigentlich sind die ganz nett, aber abends riechen die immer am Spiegel."

Dass Florian für Andrea ein guter Freund, aber eben kein potenzieller Partner ist, hat einen einfachen Grund: Die Schlagersängerin ist seit vielen Jahren mit Uli Ferber verheiratet. Gemeinsam betreibt das Paar ein Hotel im baden-württembergischen Kleinaspach. Auch beruflich hat Andrea längst allen Grund zur Zufriedenheit. Seit rund 30 Jahren ist sie erfolgreich im Musikgeschäft unterwegs und zeigte sich bei "Inas Nacht" besonders dankbar für die anhaltende Unterstützung ihrer Fans. "Was hab' ich ein Glück! Seit 30 Jahren wollen die Menschen meine Musik", freute sie sich. Gleichzeitig blickt die Sängerin mit Sorge auf jüngere Kollegen. Nachwuchskünstler hätten es ihrer Einschätzung nach heutzutage deutlich schwerer, sich in der Branche zu etablieren und mit ihrer Musik überhaupt ausreichend Geld zu verdienen.

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Collage: Getty Images, ActionPress Collage: Andrea Berg und Florian Silbereisen

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Getty Images Andrea Berg, Juni 2025

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Getty Images Andrea Berg und ihr Mann Uli Ferber im September 2016 in München