Samira Yavuz packt über Bill Kaulitz' Oktoberfestbesuch aus

Beim Almauftrieb auf dem Münchner Oktoberfest hatte Samira Yavuz (32) eine Begegnung der prominenten Art – und zwar mit Bill Kaulitz (37). In der neuen Folge ihres Podcasts "Main Character Mode" erzählte die Reality-TV-Bekanntheit ausführlich von ihren Wiesn-Besuchen und dem Moment, in dem sie den Tokio Hotel-Sänger sah. Zu übersehen war er offenbar ohnehin nicht: Seine Größe, die blonden Haare und die Plateauschuhe machten ihn im Trubel des Festzelts zum echten Blickfang. Begleitet wurde er von seiner besten Freundin Sara Alviti, die aus der Netflix-Serie "Kaulitz & Kaulitz" bekannt ist, und von Bodyguards. Obwohl der Musiker ständig von Menschen umringt war, nahm Samira ihn überraschend entspannt und nahbar wahr. "Aber er war wirklich sehr gelassen und ich fand ihn sehr cool. Also er hat mit jedem geredet, jeder hat sein Foto bekommen. Er war witzig, er hatte Spaß, er war gut drauf", schwärmte sie in ihrem Podcast.

Kurz hatte Samira mit dem Gedanken gespielt, selbst auf Bill zuzugehen und um ein Foto zu bitten – entschied sich dann jedoch bewusst dagegen und wollte ihm seinen Abend lassen. Denn laut der Podcasterin war der Andrang so groß, dass sich der Sänger kaum von der Stelle bewegen konnte. Seine Sicherheitsleute hätten immer wieder Hände abgewehrt und ihren Job dabei sehr ernst genommen. Genervt habe Bill trotzdem nicht gewirkt: "Gar nicht angenervt von der Menge, wirklich einfach too cool for school. Hätte ich so gar nicht gedacht." Während ihre Freundinnen den entspannten Umgang mit den Fans als Teil des Lebens eines Superstars betrachteten, fand Samira den fehlenden Freiraum dann doch bedenklich. "Dass du dich gar nicht frei bewegen kannst, gar nicht, ist vielleicht auch schon ein bisschen viel", gab sie zu bedenken. Anschließend wurde sie noch deutlicher: "Keine Chance. Der Mann kommt nicht alleine zur Toilette, der kommt wahrscheinlich nicht mal alleine in die Toilette, versteht ihr? Also ich finde, das ist schon ein krasses Level von bekannt und berühmt. Schon ein sehr einschneidendes Level, meiner Meinung nach."

Für Gesprächsstoff hatte der Musiker bereits wenige Tage zuvor bei einem anderen Wiesn-Besuch gesorgt. Damals war er mit einem bislang unbekannten jungen Mann unterwegs, der einen Schnauzbart und eine Lederhose trug. Auf dem Fahrgeschäft "Skyfall" hielten die beiden Händchen und sollen sich laut Fotos, die Bild vorliegen, mehrfach lange und intensiv angesehen haben. Die vertrauten Gesten sorgten prompt für Spekulationen über eine mögliche Wiesn-Liebschaft. Bevor es in luftige Höhen ging, hatte Bill im Kufflers Weinzelt gefeiert – und das in bester Gesellschaft: Sein Zwillingsbruder Tom Kaulitz (37), dessen Ehefrau Heidi Klum (53) und eine größere Gruppe waren ebenfalls dabei. Anschließend zog die Truppe gemeinsam über das Festgelände.

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Instagram / samirayasminleila, IMAGO / APress Collage: Samira Yavuz und Bill Kaulitz

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Instagram / billkaulitz Bill Kaulitz, August 2026

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Instagram / heidiklum Geburtstagsmoment zu dritt: Heidi, Tom und Bill strahlen für die Kamera.