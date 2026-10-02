Todesursache von Chad Lowes Tochter Fiona (13) bestätigt

Schauspieler Chad Lowe und seine Familie müssen aktuell einen unglaublichen, tragischen Verlust verkraften. Wie gegenüber Page Six bestätigt wurde, ist die 13-jährige Tochter von Chad und seiner Frau Kim Painter vor wenigen Tagen verstorben. Nun wurden einige Details zur Todesursache und zum genauen Zeitpunkt bekannt gegeben. Wie Us Weekly berichtet, bestätigte ein Gerichtsmediziner in Los Angeles, dass der Tod von Fiona als Suizid eingestuft wurde. Dem Bericht zufolge verstarb das junge Mädchen am 29. September mitten in der Nacht in einem örtlichen Krankenhaus.

Schon direkt nach dem Tod von Fiona haben ihre Eltern ein Statement an die Presse herausgegeben. Darin meinten sie: "Wir sind zutiefst untröstlich über den Verlust unserer geliebten Fiona. Sie war ein liebevolles junges Mädchen, das klug und kreativ war und das es liebte zu tanzen. Ihre Schwestern verehrten sie und ihre Eltern liebten sie innig. Tatsächlich war sie das Licht unseres Lebens." Auch in dem Schreiben, das unter anderem Page Six vorliegt, haben sie bereits angedeutet, dass Fiona mit ihrer mentalen Gesundheit zu kämpfen hatte.

Fiona war die mittlere von drei Schwestern. Sie hinterlässt Mabel und Nixie, die 17 und zehn Jahre alt sind, sowie ihre gesamte trauernde Familie. Auch Chads Vater Charles "Chuck" Lowe meldete sich nach dem Tod seiner Enkelin zu Wort: Auf Instagram teilte er ein Foto, das Fiona beim Schwimmen zeigt, und schrieb dazu: "Ruhe in Frieden, süße Fiona." Schon im Januar 2025 hatte die Familie einen schweren Schlag hinnehmen müssen: Bei den Waldbränden im Raum Los Angeles verloren sie ihr damaliges Zuhause. Chad hatte auf Instagram auch da den Zusammenhalt in der Familie betont: "Wir haben einander."



Bist du selbst depressiv oder hast du Suizid-Gedanken? Dann kontaktiere bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhältst du anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

Getty Images Chad Lowe, Kim Painter, Nixie Lowe, Fiona Lowe (mitte) und Mabel Lowe bei der Premiere von "Moon Girl And Devil Dinosaur" in Burbank, 2023

Getty Images Chad Lowe und Kim Lowe mit Fiona Lowe und Mabel Lowe bei der Children Mending Hearts Gala in Malibu, 14. Juni 2015