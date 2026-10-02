Vorwürfe: Gericht beschränkt Halle Berrys Kontakt zu Sohn

Halle Berry (60) darf ihren zwölfjährigen Sohn Maceo (12) vorerst nur noch zu festgelegten Zeiten sehen. Wie People berichtet, gab ein Gericht in Los Angeles am Donnerstag, dem 1. Oktober, einem Antrag ihres Ex-Mannes Olivier Martinez (60) auf eine einstweilige Verfügung teilweise statt. Hintergrund ist der zunehmend eskalierende Sorgerechtsstreit des ehemaligen Ehepaares. Der Schauspieler behauptet, die Oscarpreisträgerin habe Maceo am 26. September während einer Auseinandersetzung am Hals gepackt und gewürgt. Anschließend soll der Junge seinen Vater in Panik angerufen und ihn gebeten haben, ihn abzuholen. Gerichtlich bestätigt sind diese Vorwürfe bislang nicht. Halles Anwältin Marina Beck wies die Anschuldigungen entschieden zurück und bezeichnete Oliviers Antrag gegenüber dem Magazin als "völlig haltlos und bewusst irreführend". Bislang hatten sich Halle und der Franzose das Sorgerecht für ihren gemeinsamen Sohn geteilt.

Die vorläufige Regelung erlaubt Halle nun, ihren Sohn montags und dienstags sowie samstags und sonntags jeweils zwischen 10 und 20 Uhr zu sehen. Die Anordnung gilt zunächst bis zur nächsten Anhörung am 16. Oktober. Olivier beantragte darüber hinaus das alleinige Sorgerecht und erhob in den Gerichtsunterlagen weitere Vorwürfe. So sprach er von körperlichen, verbalen und emotionalen Übergriffen in den vergangenen Jahren. Seine Forderung, Halles Nüchternheit während der Besuchszeiten überwachen zu lassen, lehnte das Gericht aufgrund unzureichender Informationen jedoch ab. Laut People wurde zudem eine Textnachricht öffentlich, die Halle am Morgen nach dem mutmaßlichen Vorfall verschickt haben soll. "Ich fühle mich schrecklich wegen dessen, was passiert ist, und ich weiß, dass er das auch tut", schrieb sie demnach. Im weiteren Nachrichtenaustausch sollen die Ex-Partner darüber gestritten haben, ob Maceo bei seinem Vater bleiben solle. Laut Marina wolle sich ihre Mandantin weiterhin auf das Wohl ihres Sohnes konzentrieren.

Halle und Olivier waren von 2013 bis 2016 verheiratet. Nach jahrelangen Auseinandersetzungen wurde ihre Scheidung allerdings erst 2023 rechtskräftig abgeschlossen. Die Trennung beeinflusste auch Halles Umgang mit der Öffentlichkeit. Wegen der medialen Reaktionen auf das Scheitern ihrer dritten Ehe zog sich die Schauspielerin nach eigenen Angaben für fast zehn Jahre weitgehend aus Interviews zurück. Besonders belastet habe sie, dass sie nach dem Ehe-Aus als Frau dargestellt worden sei, die dauerhaft Pech in der Liebe habe. Mittlerweile ist die zweifache Mutter wieder in einer Partnerschaft. Neben Maceo hat Halle noch eine Tochter.

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Getty Images Halle Berry, Schauspielerin

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Getty Images Olivier Martinez und Halle Berry, Schauspieler

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