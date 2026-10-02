Hayden Panettiere erhielt kurz vor Tod einen Fürsorgebesuch

Nur eine Woche vor ihrem Tod rückte die Polizei zu einem Fürsorgebesuch in die Wohnung von Hayden Panettiere (†36) in West Hollywood aus. Am Abend des 9. August 2026 wurde das Los Angeles County Sheriff's Department gegen 22 Uhr darum gebeten, nach der Schauspielerin zu sehen. Das geht aus einem stark geschwärzten Einsatzprotokoll hervor, das Us Weekly vorliegt. Demnach hatten sich Menschen aus Haydens Umfeld Sorgen gemacht, weil sie telefonisch nicht mehr erreichbar gewesen sein soll. "Sie hatte auf viele Menschen in ihrem Umfeld nicht mehr reagiert, und es gab Grund zur Sorge", erklärte ein Insider gegenüber dem Magazin. Als die Beamten schließlich vor Ort eintrafen, soll Haydens On-off-Partner Brian Hickerson die Tür geöffnet haben. Er habe den Einsatzkräften mitgeteilt, Hayden sei den ganzen Tag über krank gewesen und habe sich nicht gut gefühlt.

Sieben Tage später, am 16. August 2026, wurde Hayden in einer Unterkunft in Greenville im US-Bundesstaat South Carolina bewusstlos aufgefunden. Sie starb infolge der toxischen Wirkung mehrerer Substanzen, darunter Fentanyl. Auch Brian Hickerson soll zu diesem Zeitpunkt anwesend gewesen sein. Hinweise auf ein Fremdverschulden stellte die Polizei nach bisherigen Angaben nicht fest. Die Ermittlungen waren zuletzt jedoch noch nicht abgeschlossen. Gegenüber Us Weekly behauptete ein weiterer Insider, Hayden habe in der Woche vor ihrem Tod im Krankenhaus gelegen und anschließend einer Freundin erzählt, Brian habe ihr das Handy weggenommen. Bereits in den Wochen zuvor soll sie sich zudem heimlich für zwei oder drei Wochen in einer Entzugsklinik in Malibu aufgehalten haben. Kurz vor ihrem Tod habe sie dann erneut Kontakt zu ihrem On-off-Partner aufgenommen.

Hayden und Brian verband seit 2018 eine turbulente On-off-Beziehung. Die 36-Jährige hatte ihm in der Vergangenheit mehrfach körperliche Gewalt vorgeworfen. 2021 wurde er wegen Gewalttaten gegen sie zu 45 Tagen Haft verurteilt. Nach Haydens Tod meldete sich außerdem eine frühere Nachbarin aus West Hollywood zu Wort. Sie berichtete, während ihrer Zeit in demselben Gebäude mehrfach den Notruf gewählt zu haben, weil es aus Haydens Wohnung mutmaßlich zu Störungen gekommen sei. Einmal habe sie Hayden auf einer Trage gesehen und den Eindruck gehabt, die "Heroes"-Bekanntheit sei verängstigt gewesen und habe möglicherweise Spuren von Misshandlung gezeigt. Diese Schilderungen wurden bislang nicht unabhängig bestätigt. Auch ein Zusammenhang zwischen den von der Nachbarin beschriebenen Vorfällen, dem Fürsorgebesuch am 9. August und Haydens Tod ist bislang nicht belegt.

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Getty Images Hayden Panettiere, Januar 2009

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ActionPress Brian Hickerson und Hayden Panettiere, August 2018

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