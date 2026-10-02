Familienkrieg stürzt Marnie Simpson in Depression

Marnie Simpson (34) rechnet öffentlich mit einem erbitterten Streit in der Familie ihres Ehemanns Casey Johnson (31) ab. In einem ausführlichen Beitrag auf TikTok wirft der Realitystar nicht genannten Angehörigen vor, sie über Jahre gemobbt, ausgegrenzt und verbal attackiert zu haben. Auch ihre Kinder seien in die Auseinandersetzungen hineingezogen worden. Die Konflikte hätten sie so stark belastet, dass sie zeitweise in eine "ausgewachsene Depression" gerutscht sei. Nun wolle sie nicht länger schweigen, da die gegen sie erhobenen Behauptungen und ständigen Schuldzuweisungen ihrer psychischen Gesundheit zunehmend schadeten. "Ich wurde gemobbt. Mein Sohn wurde gemobbt. Meine Kinder wurden in Dinge hineingezogen, in die sie niemals hätten verwickelt werden dürfen. Ich wurde verbal angegriffen und von Menschen, die ich einst als Familie betrachtete, mit einigen der widerlichsten vorstellbaren Dinge beschimpft", schildert sie auf TikTok. Lange habe sie geschwiegen – bis die Behauptungen und Schuldzuweisungen ihrer psychischen Gesundheit immer mehr zugesetzt hätten.

Besonders wehrt sich die Britin gegen den Vorwurf, sie habe den Bruch in der Familie verursacht oder gar gesteuert. Alle erwachsenen Beteiligten hätten ihre eigenen Beziehungen, Konflikte und Gründe für die jeweiligen Zerwürfnisse. Sie wolle deshalb nicht länger für sämtliche Probleme verantwortlich gemacht werden. Jahrelang habe sie um Nähe, Vergebung und Frieden gekämpft, bis sie sich schließlich von Beziehungen gelöst habe, die ihr und ihren Kindern schadeten. Welche konkreten Ereignisse sie als besonders verletzend und unverzeihlich empfindet, möchte die TV-Bekanntheit aus Rücksicht auf die Kinder nicht öffentlich machen. "Ich tue das nicht, weil ich Drama will. Ich tue das, weil es mich wirklich belastet hat, alles so lange still mit mir herumzutragen, und ich für mich selbst einstehen und endlich einen Schlussstrich darunter ziehen muss", erklärt Marnie auf TikTok. Künftig wolle sie weder erwähnt noch mit Entscheidungen oder Streitigkeiten anderer Familienmitglieder verbunden werden. Eine Versöhnung sieht sie derzeit nicht.

Dass ihr Familie viel bedeutet, hat die Realitybekanntheit in der Vergangenheit immer wieder deutlich gemacht. Sie wuchs als Einzelkind bei ihrer alleinerziehenden Mutter in einer Einzimmer-Sozialwohnung im englischen Stanley in der Grafschaft County Durham auf. Einen großen Familienverbund habe sie sich deshalb immer gewünscht, besonders für ihre eigenen Kinder. Mit Casey ist sie seit Juni 2017 liiert. Kennengelernt hatten sich die beiden durch ihre Teilnahme an der Realityshow "Single AF". 2020 machte der ehemalige The X Factor-Sänger ihr einen Heiratsantrag. In ihrem aktuellen Statement betont Marnie, dass Caseys bedingungslose Liebe ihr dabei geholfen habe, die familiären Belastungen zu überstehen. Gemeinsam haben die beiden die Söhne Rox und Oax sowie Töchterchen Kixee Moon. Seit ihren frühen Auftritten bei Geordie Shore hätten sich Marnies Prioritäten deutlich verändert. Heute zählten für sie vor allem Frieden, echte Freundschaften, ihre Ehe, ihre Kinder und ein glückliches Leben.

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Getty Images Marnie Simpson, bekannt aus "Geordie Shore"

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Instagram / marns Marnie Simpson und Casey Johnson im November 2024

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Instagram / marns Marnie Simpson mit ihren Kindern, 2024