In dieser Kindersendung waren Kaulitz-Zwillinge "voll dicht"

Mit einem pikanten Geständnis sorgen Bill Kaulitz (37) und Tom Kaulitz (37) derzeit für Aufsehen: Die beiden Musiker plauderten in ihrem neuen Format "Zugabe im Tokio Hotel" über einen Auftritt in einer ARD-Familiensendung, bei dem sie offenbar alles andere als nüchtern waren. Nach einer MTV-Aftershowparty sollen die damals noch jugendlichen Tokio Hotel-Stars ohne eine Minute Schlaf und stark alkoholisiert direkt zur "Sendung mit der Maus" gefahren sein. "Dann standen wir da voll dicht, hat aber keiner mitbekommen", erinnerte sich Tom in der Folge. Zu welchem Zeitpunkt sich die Geschichte ereignete, ließen die Zwillinge jedoch offen. Im November 2007 waren sie jedenfalls als Stargäste bei "Frag doch mal die Maus" zu sehen. Zu diesem Zeitpunkt waren die beiden Brüder gerade 18 Jahre alt geworden.

Den Ablauf der durchzechten Nacht schilderte der Mann von Model Heidi Klum (53) in dem Format unverblümt: "Wir haben früher, das weiß ich doch noch, da sind wir nach der MTV-Aftershowparty ohne Schlaf und voll betrunken zur 'Sendung mit der Maus' gefahren." Als Teenager schienen die Brüder lange Partynächte, wenig Schlaf und hohen Alkoholkonsum körperlich wesentlich besser zu verkraften als heute. "Das war früher einfacher, der Hangover war nicht so schlimm", bestätigte Bill im Gespräch. Gemeinsam mit ihren Bandkollegen Georg Listing (39) und Gustav Schäfer (38) blickten die beiden auf die Zeit zurück, in der sie besonders ausgiebig gefeiert hatten. Dabei wurde schnell klar: Ein bisschen Wehmut schwingt durchaus mit. Ihre "jugendlichen Körper", so gaben die Zwillinge zu, würden sie heute schon vermissen.

Vor allem die Unbeschwertheit von damals hat es den Brüdern angetan. "Wir haben uns ja gar nicht gefragt, wann wir nach Hause kommen", beschrieb Bill das Lebensgefühl jener Jahre. Da weder familiäre Verpflichtungen noch andere Projekte ihren Alltag bestimmten, konnten die beiden ihre Nächte damals sehr spontan gestalten. Bill und Tom waren erst 15 Jahre alt, als Tokio Hotel mit "Durch den Monsun" der große Durchbruch gelang und die Band später auch international Erfolge feierte. Das zunehmende Gefühl der Einschränkung in Deutschland sowie Belästigungen durch Stalker veranlassten die Zwillinge schließlich im Jahr 2010 dazu, nach Los Angeles zu ziehen. Seit 2021 gewähren die beiden in ihrem Podcast "Kaulitz Hills – Senf aus Hollywood" regelmäßig private Einblicke. Bei "Zugabe im Tokio Hotel" kommen nun erstmals auch Georg und Gustav ausführlich zu Wort.

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Imago Bill Kaulitz und Tom Kaulitz mit dem Deutschen Fernsehpreis für "Beste Unterhaltung Show" für "That's My Jam" in Köln, 2023

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Getty Images Tom Kaulitz und Heidi Klum, 2024

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Getty Images Bill Kaulitz, Tom Kaulitz, Gustav Schäfer und Georg Listing bei "Christmas with Tokio Hotel"