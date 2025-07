Marnie Simpson begrüßt ihr drittes Kind mit Ehemann Casey

Marnie Simpson (33) und ihr Ehemann Casey Johnson (30) dürfen sich über Nachwuchs freuen: Die Geordie Shore-Bekanntheit hat ihr drittes Kind zur Welt gebracht. Auf Instagram teilt die 33-Jährige ein Selfie aus dem Krankenhausbett und schreibt dazu: "Das kleine Mädchen ist gesund und munter! Es geht uns beiden sehr gut und wir erholen uns. Sie ist so schön und perfekt! Ich fühle mich so gesegnet und es kommt mir immer noch surreal vor, dass ich eine Tochter habe. Ich werde diese Babyblase genießen und wieder zurückkehren, sobald ich mich vollständig erholt habe." Ihre neugeborene Tochter macht ihre beiden älteren Geschwister Rox und Oax zu großen Brüdern.

Die Ankündigung der Geburt ihrer Tochter kommt nur wenige Monate, nachdem Marnie ihre dritte Schwangerschaft öffentlich gemacht hatte – eine Nachricht, die viele ihrer Fans überraschte. Denn die frühere Reality-TV-Darstellerin hatte zuvor betont, aufgrund schwieriger Schwangerschaften in der Vergangenheit keinen weiteren Nachwuchs mehr zu planen. Nach ihrer Diagnose mit einer schmerzhaften Blasenerkrankung namens Trigonitis im Jahr 2020 hatte sie eine herausfordernde Zeit durchlebt und viel in ihre Gesundheit investieren müssen. Ihre Schwangerschaft offenbarte sie im Februar mit einem emotionalen Video, das intime Momente wie Ultraschallbilder und Szenen zeigte, in denen ihre Söhne ihre wachsende Babykugel umarmten.

Marnie hat in der Vergangenheit viele Höhen und Tiefen durchlebt, sowohl privat als auch gesundheitlich. Ihre Beziehung zu Casey begann 2017 während der Dreharbeiten zu "Single AF". Drei Jahre später, als sie sich in einer schwierigen Phase ihres Lebens befand, machte Casey ihr einen Heiratsantrag – ein Moment, der sie zutiefst bewegte. Seit ihrer Hochzeit im März 2023 hat das Paar mehrfach betont, wie stark ihre Verbindung und ihr gemeinsames Familienglück durch die Herausforderungen der Vergangenheit gewachsen sind.

Instagram / marns Marnie Simpson und Casey Johnson, UK-Stars

Instagram / marns Marnie Simpson und Casey Johnson im Juni 2024

Instagram / marns Marnie Simpson mit ihren Kindern, 2024