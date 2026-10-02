Social-Media-Star Elis Lima Carneiro stirbt mit fünf Jahren

Die Netzgemeinde trauert um Elis Lima Carneiro: Der fünfjährige Social-Media-Star ist am Mittwoch, dem 30. September 2026, gestorben. Wie ihre Familie über den gemeinsamen Instagram-Account von Elis und ihrer eineiigen Zwillingsschwester Eloá mitteilte, erlag das Mädchen einem septischen Schock. Dieser war infolge einer schweren Lungeninfektion aufgetreten. Elis lebte gemeinsam mit ihren Angehörigen und Eloá im brasilianischen Boa Vista. Beide Schwestern litten an Progerie, einer äußerst seltenen genetischen Erkrankung, die zu einer vorzeitigen Alterung führt. Auf dem Profil der Schwestern verfolgten mehr als 1,5 Millionen Menschen den Alltag der beiden – von kleinen Erfolgen über Krankenhausbesuche bis hin zu ausgelassenen Momenten zu Hause. Nun nutzten die Angehörigen genau diesen Kanal, um die vielen Follower über Elis' Tod zu informieren. Die Nachricht löste bei den Menschen, die das Leben der Schwestern online begleitet hatten, große Bestürzung aus.

Elis und Eloá kamen im Mai 2021 zur Welt. Laut dem Magazin People waren sie das weltweit einzige bekannte eineiige Zwillingspaar, bei dem Progerie diagnostiziert wurde. Erste Anzeichen zeigten sich bereits kurz nach der Geburt: Bei einem der Mädchen traten die Symptome schon im Alter von einer Woche auf, bei der Schwester nach rund vier Monaten. Dazu gehörten Haarausfall und eine ausbleibende Gewichtszunahme. Nach zahlreichen medizinischen Untersuchungen stellten die Ärzte schließlich eine Genmutation fest. Diese führte dazu, dass der Alterungsprozess der Mädchen ungefähr siebenmal schneller verlief als gewöhnlich. Elis und Eloá erhielten intensive Therapien und wurden engmaschig von Fachkräften überwacht. Auf ihren Social-Media-Kanälen rückte die Familie jedoch nicht nur die seltene Erkrankung in den Vordergrund. Stattdessen zeigte sie vor allem den lebensfrohen Alltag der Kinder. So wurden die Schwestern weit über ihre brasilianische Heimat hinaus bekannt und machten viele Menschen auf Progerie aufmerksam.

Nach dem Tod der Fünfjährigen meldete sich auch ihr älterer Bruder Guilherme Lago zu Wort und erinnerte an den Mut und die Stärke seiner kleinen Schwester. Gegenüber dem brasilianischen Nachrichtenportal G1 erklärte Guilherme laut People: "Sie hat so viele Menschen berührt, seltenen Krankheiten Sichtbarkeit verliehen und gezeigt, dass man selbst in einem so kurzen Leben eine immense Geschichte hinterlassen kann. Sie lehrte uns Stärke, Mut, Liebe und den Wert des Lebens an jedem einzelnen Tag." Für die Familie bedeutet Elis' Tod einen schweren Verlust. Zugleich braucht ihre Zwillingsschwester weiterhin umfassende Unterstützung: Eloá lebt ebenfalls mit der schweren genetischen Veränderung. Das Mädchen wird nach wie vor von seinen Angehörigen begleitet und von medizinischen Fachkräften betreut. Die Familie hält damit auch nach dem Tod von Elis an der engmaschigen Versorgung fest, die den Alltag der beiden Schwestern seit der Diagnose geprägt hat.

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Instagram / elis_e_eloa Elis Lima Carneiro, Mai 2026

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Instagram / elis_e_eloa Elis Lima Carneiro, Mai 2026

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Instagram / elis_e_eloa Elis Lima Carneiro mit ihrer Schwester Eloa, Februar 2026

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