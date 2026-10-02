22-fache Mutter Sue spricht Klartext über Baby Nummer 23

Sue Radford ist als Mutter von 22 Kindern bekannt – doch ein weiteres Baby wird es in der Großfamilie nicht mehr geben. Gegenüber dem Mirror stellte die 51-Jährige aus Morecambe in Lancashire jetzt klar, dass Nachwuchs Nummer 23 für sie und ihren Ehemann Noel Radford kein Thema mehr ist. "Nein, jetzt definitiv nicht mehr. Wir genießen es auf jeden Fall, dass die Kinder älter werden, und es ist wunderschön, Großeltern zu sein", erklärte sie. Ganz ohne Windeln kommt der Haushalt in Morecambe in Lancashire trotzdem nicht aus: Inzwischen tummeln sich 15 Enkelkinder in der Familie. Besonders schön findet Sue, dass einige ihrer Kinder und Enkel in einem ähnlichen Alter sind, zusammen aufwachsen und enge Bindungen entwickeln. Und noch eine Veränderung gibt es zu vermelden: Seit der Geburt ihres 22. Kindes im Jahr 2020 hat die Mutter rund 19 Kilogramm abgenommen.

Der Startschuss dafür fiel zu ihrem 50. Geburtstag. Beim Anblick von Urlaubsfotos sei ihr aufgefallen, wie unwohl sie sich fühlte – zeitweise habe sie sich nicht einmal mehr gemeinsam mit ihren Kindern ablichten lassen wollen. Abgenommen habe sie mit gesünderer Ernährung, regelmäßigen Besuchen im Fitnessstudio und dem pflanzlichen Präparat Berberin, das sie weiterhin einnimmt. Auch der Rest der Familie greift inzwischen seltener zu Junkfood. Sue möchte schließlich so lange wie möglich fit für ihre Kinder sein. Gerüchten über Abnehmspritzen erteilte Noel eine Abfuhr: "Niemand glaubt einem, dass man es einfach mit einer Diät, gesunder Lebensweise und etwas mehr Bewegung schaffen kann, oder? Alle denken: Oh, du musst doch schummeln." Er ergänzte: "Aber ich bin wirklich stolz auf sie. Es war harte Arbeit für sie, besonders am Anfang."

Ganz spurlos ging der Wandel im Netz nicht an ihr vorbei: Nach ihrem Abnehmerfolg wurde Sue im Netz unter anderem als "als Lamm verkleidetes Hammelfleisch" beschimpft. An ihrem neuen Selbstbewusstsein rüttelte das aber offenbar nicht. "Mein Selbstvertrauen ist jetzt definitiv da, und ich fühle mich selbstbewusst genug, solche Bilder zu posten. Was andere jetzt denken, ist mir egal. Es spielt keine Rolle", betonte sie gegenüber dem Mirror. Und weiter: "Ich bin definitiv stolz auf mich, dass ich es geschafft habe. Ich bin so froh, dass ich mir selbst einen Tritt in den Hintern gegeben und losgelegt habe." Sue und Noel sind seit 34 Jahren verheiratet und wurden sehr jung Eltern: Mit ihrem ersten Sohn Christopher war Sue mit 13 Jahren schwanger und bei der Geburt 14, Noel war damals 18.

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Instagram / theradfordfamily Noel und Sue Radford mit ihrem Enkel Cooper-Jax, September 2026

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Instagram / theradfordfamily Noel und Sue Radford mit einigen ihrer Kinder

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Instagram / theradfordfamily Sue und Noel Radford

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