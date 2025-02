So möchte Marnie Simpson ihren Kindern OnlyFans-Job erklären

Die britische Reality-TV-Darstellerin Marnie Simpson (33) hat vor wenigen Tagen verkündet, mit ihrem dritten Kind schwanger zu sein. Gemeinsam mit ihrem Ehemann Casey Johnson (29) freut sich die OnlyFans-Bloggerin auf den neuen Familienzuwachs. Die beiden haben bereits zwei Söhne, Rox (5) und Oax (2). In einem Interview mit New Magazine sprach die ehemalige Geordie Shore-Teilnehmerin nun nicht nur über ihre Schwangerschaft, sondern auch über ihren OnlyFans-Kanal. Marnie erklärte, dass sie ihren Kindern gegenüber kein großes Geheimnis aus ihrem Nebenverdienst mache: "Ich habe ihnen beigebracht, nicht zu urteilen und immer unterstützend zu sein." Außerdem scherzte Marnie, dass sie in ihrer Zeit bei "Geordie Shore" ohnehin "Schlimmeres" getan habe.

"Ich bin nicht in der Kategorie 'Porno': Ich bin nicht als expliziter Account eingestuft", differenzierte sie. Marnie, die ihren Content auf OnlyFans daher als "angewandte Nacktheit" beschreibt, betonte, dass sie mit ihrem Engagement nur das Beste für ihre Familie wolle. Laut ihr sei ein Gespräch darüber mit den Kindern nicht einmal notwendig, da sie sich innerhalb der Familie sehr gut kennen würden. Die 33-Jährige teilte ihre neue Schwangerschaft erst vergangene Woche mit einem emotionalen Reel via Instagram mit, was ihre Fans zunächst staunen ließ. Denn ursprünglich hatte Marnie nach ihrer schwierigen zweiten Geburt betont, keine weiteren Kinder mehr zu planen. Doch jetzt freue sie sich über die Neuigkeit. Marnie und Casey, die sich 2017 bei der Realityshow "Single AF" kennengelernt hatten, sind seit Mai 2023 verheiratet.

Abseits der Kameras hatte Marnie, die auch in der TV-Show "Celebrity SAS" zu sehen war, in den vergangenen Jahren mit gesundheitlichen Herausforderungen zu kämpfen. Nach der Geburt ihres ersten Sohnes im Jahr 2019 hatte sich eine chronische Blasenentzündung, an der sie seit 2016 leidet, deutlich verschlechtert. Casey sei ihr in dieser turbulenten Zeit stets eine Stütze gewesen. Das Realitysternchen gab zu, überrascht gewesen zu sein, als er ihr 2020 einen Heiratsantrag machte: "Ich war schockiert. Mir ging es geistig, seelisch und körperlich so schlecht, dass ich nicht glauben konnte, dass er überhaupt mit mir zusammen sein wollte." Er habe betont, sie "unbedingt heiraten" zu wollen und sie "bedingungslos zu lieben". Heute zeigt sich das Paar glücklich und fest entschlossen, die Herausforderungen des Lebens gemeinsam zu meistern.

Anzeige Anzeige

Instagram / marns Marnie Simpson mit ihren Kindern, 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Marnie Simpson und Casey Johnson, 2023

Anzeige Anzeige