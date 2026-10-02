"Fußballmannschaft": Jonas Hofmann ist wieder Papa geworden

Bei Jonas Hofmann und seiner Ehefrau Laura Hofmann ist der Nachwuchs da: Der Profi von Bayer Leverkusen und die Sportmoderatorin sind zum zweiten Mal Eltern geworden. Wie Bild berichtet, kam ihr zweiter gemeinsamer Sohn am Mittwoch, dem 30. September, zur Welt. Der stolze Papa bestätigte gegenüber der Zeitung zugleich, dass Mutter und Kind wohlauf seien. Mit einem scherzhaften Hinweis auf den erneuten männlichen Nachwuchs erklärte Jonas: "Ich arbeite an der Fußballmannschaft, es ist alles gut, alle sind happy. Am Wochenende dürfen wir wieder nach Hause." Damit können Laura und das Baby die Klinik offenbar schon bald verlassen und ins gemeinsame Zuhause zurückkehren. Mehr wollten der Sportler und seine Partnerin allerdings vorerst nicht verraten: Weder den Namen noch andere persönliche Details zu ihrem Neugeborenen machten sie bislang öffentlich. Im Mittelpunkt steht zunächst die schöne Nachricht: Die Familie des Leverkusen-Profis ist nun zu viert.

Rund um die Geburt stellte der Verein seinen Spieler frei: Am Mittwoch und Donnerstag musste Jonas nicht zum Training erscheinen, auch für das Testspiel am Freitag hatte ihn Trainer Carles Martínez von allen Verpflichtungen entbunden. Dennoch entschied sich Jonas dazu, für Bayer Leverkusen aufzulaufen, und stand rund eine halbe Stunde auf dem Platz. Gegenüber Bild begründete der 34-Jährige seinen überraschenden Kurzeinsatz ganz schlicht: "Ich wollte mich ein wenig bewegen. Ich hatte mich gut gefühlt." Lange hielt es den Sportler trotz der besonderen Tage zu Hause also nicht vom Fußball fern. Dass bei dem Paar erneut ein Baby unterwegs war, hatten die beiden bereits im Juni verkündet. Damals veröffentlichten sie auf Instagram ein gemeinsames Foto und verkündeten dazu voller Vorfreude: "Unsere Familie wächst." Wenige Monate später ist ihr zweiter kleiner Sohn nun auf der Welt.

Erst im Juni 2025 waren Jonas und Laura zum ersten Mal Eltern geworden – auch damals durften sie einen Sohn in ihren Armen halten. Auf Instagram begrüßten sie ihr Baby mit den Worten: "Willkommen zu Hause, kleiner Mann." Dem Familienglück war zuvor eine schwere Zeit vorausgegangen: 2023 hatten der Fußballer und die Moderatorin öffentlich gemacht, dass sie ein ungeborenes Kind verloren hatten. Im selben Jahr gaben sich die beiden zunächst im kleinen Rahmen standesamtlich das Jawort. Die große Feier mit Familie und Freunden folgte im Sommer 2024 auf Mallorca. Seitdem hat sich ihre Familie gleich zweimal vergrößert. Neben ihrem Alltag als Mutter arbeitet Laura als Sportmoderatorin für MagentaTV. Jonas steht derweil als Profifußballer bei Bayer Leverkusen unter Vertrag. Nach der jüngsten Geburt verbindet das Paar sein Familienleben weiterhin mit zwei Karrieren im Sportbereich. Persönliche Einblicke gewähren die Eheleute dabei vor allem über ihre eigenen Social-Media-Kanäle.

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Getty Images Laura und Jonas Hofmann im April 2023

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Getty Images Jonas Hofmann, Borussia-Mönchengladbach-Spieler

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Instagram / jonas_hofmann Jonas Hofmann posiert mit Kinderwagen