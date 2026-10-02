Gericht streicht Larry Nassar aus Sexualstraftäterregister

Der Name Larry Nassar (63) ist aus dem Sexualstraftäterregister des US-Bundesstaats Michigan verschwunden. Wer dort nach ihm sucht, erhält inzwischen kein Ergebnis mehr. Hintergrund ist eine Entscheidung des Obersten Gerichtshofs von Michigan, über die unter anderem CBS News berichtet. Die Richter stellten fest, dass Änderungen am Gesetz zur Registrierung von Sexualstraftätern aus dem Jahr 2021 nicht rückwirkend auf länger zurückliegende Taten angewendet werden dürfen. Infolge des Urteils entfernte die Staatspolizei rund 20.000 verurteilte Sexualstraftäter aus der Datenbank, deren Taten vor dem 1. Juli 2011 begangen worden waren. Auch Larry fällt in diese Gruppe: Seine Verurteilungen erfolgten zwar erst nach dem Stichtag, die betreffenden Übergriffe lagen jedoch davor. An seiner Inhaftierung ändert die Streichung nichts. Larry verbüßt weiterhin mehrere lange Gefängnisstrafen, die ihn noch Jahrzehnte hinter Gittern halten werden. Das Gerichtsurteil betrifft ausschließlich seinen Eintrag im Register von Michigan, nicht die bereits verhängten Strafen.

Die Staatsanwaltschaft von Eaton County äußerte sich öffentlich besorgt über die Entscheidung. "Die Entscheidung des Obersten Gerichtshofs von Michigan, die SORA-Auflagen für diese Täter abzuschaffen, ist zutiefst beunruhigend", hieß es in einem Beitrag der Behörde in den sozialen Medien. Zum konkreten Fall des einstigen Mannschaftsarztes erklärte die Staatsanwaltschaft gegenüber CBS News: "Sein Verhalten ereignete sich vor 2011, obwohl seine Verurteilungen erst danach erfolgten." Nach Einschätzung der Behörde hätte das Gericht einen anderen juristischen Weg wählen können. Dieser hätte es ermöglicht, die betroffenen Verurteilten weiterhin im Sexualstraftäterregister zu führen, ohne die gesetzlichen Grenzen der rückwirkenden Anwendung zu verletzen. Stattdessen sei eine wesentlich umfassendere Lösung gewählt worden. Mit deutlichen Worten kritisierte die Staatsanwaltschaft das Vorgehen der Richter in ihrem Social-Media-Beitrag: Das Gericht habe sich entschieden, "das Skalpell beiseitezulegen und eine Kettensäge zu benutzen".

Larry war von 1996 bis 2014 Mannschaftsarzt des US-amerikanischen Frauen-Turnteams und arbeitete darüber hinaus bis 2016 als Arzt an der Michigan State University. In diesen Vertrauenspositionen missbrauchte er über Jahre hinweg Hunderte Athletinnen sexuell. Zahlreiche Betroffene, unter anderem Olympia-Star Simone Biles (29), wandten sich später öffentlich gegen den einstigen Mediziner und machten seine Übergriffe bekannt. Die Enthüllungen und die anschließenden Verurteilungen entwickelten sich zu einem der weitreichendsten Missbrauchsskandale im US-Sport. Vor Gericht wurden gegen Larry mehrere lange Haftstrafen verhängt, die weiterhin vollständig bestehen. Trotz der Löschung aus dem Sexualstraftäterregister befindet er sich nach wie vor im Gefängnis und wird dort noch über Jahrzehnte bleiben.

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Getty Images Larry Nassar, Januar 2018

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Getty Images Larry Nassar, 2018

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