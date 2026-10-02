Nach Scheidung verkaufen Jelly Roll und Bunnie Xo ihre Villa

Jelly Roll (41) und Bunnie Xo (46) ziehen nach ihrer Scheidung endgültig einen Schlussstrich unter ihr gemeinsames Leben – und trennen sich nun auch von ihrem Anwesen im Raum Nashville. Ihre individuell gebaute Villa in Franklin kam am Mittwoch für knapp sechs Millionen Euro auf den Markt, wie TMZ berichtet. Das Haus steht auf einem fast vier Hektar großen Grundstück und bietet einen weiten Blick über die für die Region typische Hügellandschaft. Auch im Inneren mangelt es nicht an Platz: Die Wohnfläche von mehr als 650 Quadratmetern umfasst insgesamt fünf Schlafzimmer und sieben Badezimmer. Damit wird nach dem Ende der Ehe des Musikers und der Podcasterin nun auch einer der luxuriösesten Teile ihres gemeinsamen Immobilienbesitzes veräußert. Ob einer der beiden die Immobilie nach der Trennung noch selbst bewohnte, geht aus dem Bericht nicht hervor.

Das Anwesen hat einiges zu bieten: Zur Ausstattung gehören unter anderem eine Profiküche und ein Medienzimmer, von dem aus der Blick auf eine Autogalerie mit Glaswänden fällt. Auch der Außenbereich ist für größere Runden ausgelegt: Auf einer überdachten Veranda befinden sich eine voll ausgestattete Outdoor-Küche sowie separate Bereiche zum Essen und Entspannen. Ein weiteres Highlight ist der vollständig ausgestattete Poolbereich im Resort-Stil. Dass ein Abschied von dem Anwesen bevorstehen könnte, hatte sich offenbar bereits einige Zeit vor dem Verkaufsstart angedeutet. Laut TMZ wurden im Juni Umzugshelfer und ein großer Umzugswagen vor dem Haus gesichtet. Auf damaligen Aufnahmen war zu sehen, wie Gegenstände aus dem Haus getragen wurden. Mit der Suche nach einem Käufer sind Erik Levin von Benchmark Realty und Greg Sanford von Greg Sanford Real Estate beauftragt.

Eingereicht hatte Jelly die Scheidung im Mai. Mit der Situation vertraute Quellen erklärten gegenüber TMZ, die Trennung sei eine gemeinsame Entscheidung gewesen, die das frühere Paar privat geregelt habe. Rechtskräftig wurde die Scheidung schließlich im Juli. Laut Gerichtsunterlagen, die dem Portal vorliegen sollen, erzielten die beiden dabei Vereinbarungen über mehrere Vermögenswerte und Rechte. Dazu zählten demnach ihre Flugzeuge, Autos, Häuser und geistigen Eigentumsrechte. Zusätzlich erklärte sich der Sänger zu einer einmaligen Pauschalzahlung an Bunnie bereit. Der Musiker und die Podcasterin hatten sich 2015 kennengelernt. Bereits im August 2016 gaben sie sich das Jawort. Damit hielt ihre Ehe fast zehn Jahre lang.

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Getty Images Bunnie Xo und Jelly Roll bei der Pre-GRAMMY Gala 2026 in Los Angeles

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Getty Images Bunnie Xo zu Gast bei SiriusXM in der Sendung "The Howard Stern Show" in New York, 17. Februar 2026

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Getty Images Jelly Roll bei den Academy of Country Music Awards 2025