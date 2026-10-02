Teen-Mom-Star David Eason zeigt nach Trennung neue Freundin

David Eason ist wieder vergeben. Der Realitystar, der durch die Sendung Teen Mom bekannt wurde, hat nach dem Beziehungsaus mit Jenelle Evans (34) eine neue Partnerin gefunden. Gegenüber Us bestätigte er exklusiv seine Beziehung zu der Contentcreatorin Madi B. Angedeutet hatte sich das Liebesglück bereits am Sonntag: Auf Instagram und Facebook teilte der Realitystar ein gemeinsames Foto von einem Boot in Wilmington im US-Bundesstaat North Carolina – damals bezeichnete er die beiden allerdings noch brav als Freunde. Zwei Tage später war von Freundschaft dann nicht mehr viel zu sehen. Madi postete in ihrer Instagram-Story ein Video, in dem sie David einen Kuss auf den Mund drückt. Ihr Kommentar dazu fiel ebenso knapp wie vielsagend aus: "Freundschaften entwickeln sich weiter, oder?" David bestätigte ihre Beziehung letztendlich noch mal mit einem gemeinsamen Foto, zu dem er augenzwinkernd schrieb: "Die besten Freunde, ganz nebenbei".

Neu sind die beiden einander aber nicht. Wie David gegenüber Us erzählte, kreuzten sich ihre Wege schon vor einigen Jahren – nur habe es bislang nie gepasst. "Madison und ich kennen uns seit ein paar Jahren, aber wir hatten nie die Gelegenheit, uns näherzukommen. Früher trafen sich unsere Blicke immer, wenn wir uns in der Öffentlichkeit sahen. Bis jetzt war es einfach der falsche Zeitpunkt", erklärte er. Von seiner neuen Partnerin schwärmt der Realitystar in den höchsten Tönen. Madi behandele ihn besser, als er es sich jemals hätte vorstellen können, schwärmte er im Gespräch mit dem Magazin. Seine neue Partnerin stehe früh auf, mache ihm Frühstück und bereite ihm auch ein Mittagessen für die Arbeit zu. Zudem massiere sie ihm jeden Abend den Rücken. Durch diese liebevollen Gesten fühle er sich besonders umsorgt. Auch für die Zukunft hat David klare Vorstellungen: "Ich könnte mir keine bessere Partnerin wünschen, und wir freuen uns auf eine lange gemeinsame Zukunft."

Zuvor war David mit "Teen Mom"-Bekanntheit Jenelle Evans liiert, mit der er die neunjährige Tochter Ensley hat. Nach einer ersten Trennung hatte Jenelle ihm noch einmal eine Chance gegeben, zog im September auf TikTok aber endgültig einen Schlussstrich. Über den zweiten Anlauf sagte sie dort: "Am Anfang war alles schön, er war sehr lieb und fürsorglich. Er versuchte, meine Hand zu halten und mich oft zu berühren. All das war innerhalb eines Monats vorbei." Zweite Chancen für Ex-Partner seien ein wiederkehrendes Muster in ihrem Leben gewesen. Dieses Mal habe sie jedoch bereits nach wenigen Monaten eine deutliche Veränderung in Davids Verhalten erkannt. David selbst machte im September gegenüber Us deutlich, dass er das frühere Drama mit Jenelle hinter sich lassen wolle. Statt weiter zurückzublicken, wolle er sich auf seine Zukunft konzentrieren – die er nun offenbar mit Madi plant.

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Instagram / easondavid88 David Eason mit seiner neuen Freundin Madi B.

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Instagram / easondavid88 David Eason mit seiner Freundin Madi B.

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Getty Images David Eason und Jenelle Evans