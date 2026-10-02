Bushido schlief letztes Jahr an seinem Geburtstag im Ferrari

Einen Geburtstag dürfte Bushido (48) so schnell nicht vergessen – allerdings nicht aus schönen Gründen. Im Podcast "Im Bett mit Anna-Maria und Anis Ferchichi – der Bushido-Podcast" auf RTL+ erinnert sich der Rapper an seinen Ehrentag im vergangenen Jahr. Mitten in der Ehekrise mit Anna-Maria Ferchichi zog er an seinem Geburtstag kurzerhand aus dem gemeinsamen Zuhause aus – und das genau um Mitternacht. Zunächst wollte der achtfache Vater bei seinem Freund Tim unterkommen und nahm dort das Bett von dessen Sohn in Beschlag. Doch an Schlaf war offenbar nicht zu denken. Schließlich musste ein ziemlich ungewöhnlicher Ort als Schlafplatz herhalten. "Ich bin dann praktisch, ja genau, 00:00 Uhr auf meinen Geburtstag bin ich dann ausgezogen, bin dann zu Tim, wollte da pennen, hab mich da bei seinem Sohn ins Bett gelegt. Ich konnte gar nicht pennen. Und dann habe ich die Nacht im Ferrari geschlafen", schildert der Musiker in der Folge.

Lange hielt er es in seinem Wagen allerdings nicht aus: Gegen fünf Uhr morgens fuhr er wieder nach Hause. Der Grund waren vor allem seine Kinder, die von dem nächtlichen Drama am Geburtstag ihres Vaters möglichst nichts mitbekommen sollten. Anna-Maria erinnert sich in dem Podcast ebenfalls an den Auszug – und findet deutliche Worte dafür. "Es war eine Szene aus einem Film. Das war ein ganz schlechter Film", beschreibt sie die bedrückende Situation. Ihr Mann deutet zudem an, dass das Geschehene noch weit dramatischer war, als es die beiden öffentlich erzählen: "Wenn wir das wirklich, wirklich im Detail so erzählen würden, wie es wirklich passiert wäre – man würde uns gar nicht glauben." Damals durchlebte das Paar eine schwierige Phase und führte zeitweise getrennte Leben. Über die genauen Hintergründe dieser Zeit sprechen beide bis heute nur selten und halten viele Details mit Blick auf ihre acht Kinder und ihr Privatleben bewusst zurück, wie RTL berichtet.

Ein Jahr später sah das Geburtstagsprogramm komplett anders aus. Seinen 48. Geburtstag am 28. September 2026 verbrachte Bushido nicht auf einer großen Party, sondern im Kreis seiner Familie. Anna-Maria ließ das Esszimmer mit Luftballons und einer großen 48 schmücken. Besonders die Geschenke seiner Kinder gingen dem Rapper nahe: Auch die knapp fünfjährigen Drillinge fieberten beim Auspacken mit. In ihrem Schnuffeltuch hatte Tochter Amaya eine kleine herzförmige Schatulle versteckt; darin befand sich ein ebenfalls herzförmiger Plastikdiamant. Die ungewöhnliche Erinnerung an jene Krisennacht hat der Musiker inzwischen auch mit seiner Therapeutin geteilt. In den Gesprächen gehe es längst nicht mehr ausschließlich um schwierige Themen. Auch positive Erlebnisse und Entwicklungen, die ihm Kraft geben und guttun, würden inzwischen bewusst Raum bekommen.

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Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und Anna-Maria Ferchichi, Mai 2026

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Instagram / anna_maria_ferchichi Die Familie von Anna-Maria Ferchichi und Bushido

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Imago Anna-Maria Ferchichi und Bushido beim DSDS-Finale in den MMC-Studios in Köln, 09.05.2026