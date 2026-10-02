"Off Campus"-Konkurrenz: Teaser für "Campus Drivers" ist da

Eine neue Campusromanze steht in den Startlöchern: "Campus Drivers" feiert am 6. November 2026 bei Prime Video Premiere. Der Streamingdienst hat nun den ersten offiziellen Teaser veröffentlicht und gibt damit einen Vorgeschmack auf die französische YA-Serie. Im Mittelpunkt stehen zwei Studenten, die unterschiedlicher kaum sein könnten: Lois, gespielt von Carmen Kassovitz, und Lane, verkörpert von Baptiste Masseline (26). Als Lois' Pläne an der Belrose University gehörig aus dem Takt geraten, steht sie eines Nachts mit gebrochenem Herzen vor der Tür des charmanten App-Gründers. Der nimmt sie kurzerhand bei sich auf – und aus der unerwarteten Begegnung entwickelt sich eine turbulente Wohngemeinschaft, wie Kino & Co berichtet.

Eigentlich hatte sich Lois ihren Start an der renommierten Belrose University ganz anders vorgestellt: Gemeinsam mit ihrer Jugendliebe Max wollte sie dort in einen neuen Lebensabschnitt starten. Die Trennung von ihm wirft diese Pläne jedoch völlig über den Haufen. Lane könnte dagegen kaum anders sein – er liebt seine Freiheit, hält wenig von Regeln und noch weniger von festen Beziehungen. Als Gründer der beliebten Campus-App Campus Drivers ist er an der Uni bestens bekannt. In der gemeinsamen Wohnung treffen die unterschiedlichen Welten der beiden mit voller Wucht aufeinander. Gleichzeitig wächst die Anziehung zwischen ihnen, während die ungewohnte Nähe alte Wunden bei beiden wieder aufreißt. Zum weiteren Cast der Produktion gehören unter anderem Madior Fall, Esteban Vial, Felix Nebel, Enzo Lorente, Paolo Luka-Noé, Eloïse Rey, Louna Balavoine und Cassandra Cano.

Die Serie basiert auf der erfolgreichen New-Adult-Buchreihe von C. S. Quill und verbindet eine junge Liebesgeschichte mit WG-Chaos, Herzschmerz und turbulentem Campusleben. Namensgeber der Serie ist dabei das Projekt der männlichen Hauptfigur: Lane betreibt Campus Drivers gemeinsam mit seinen Freunden als Fahrservice mit Oldtimern und hat sich nebenbei den Ruf eines Heartbreakers erarbeitet. Keine idealen Voraussetzungen für Lois, die nach dem Ende ihrer Beziehung erst einmal wieder zu sich selbst finden muss und sich ausgerechnet in dieser Phase einen so unverbindlichen Mitbewohner einhandelt. Mit dem Campus-Setting und der Konstellation zweier völlig gegensätzlicher Hauptfiguren dürfte die französische Produktion vor allem Fans ansprechen, die bereits bei Formaten wie Off Campus und Maxton Hall mitgefiebert haben.

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Amazon MGM Studios Baptiste Masseline und Carmen Kassovitz in "Campus Drivers"

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Amazon Content Services LLC Szene aus der Serie "Off Campus"