"Nicht gerade happy": Aus Anne Wünsches Romanze wurde nichts

Bei Anne Wünsche (35) heißt es in Sachen Liebe weiterhin: Fehlanzeige. Erst vor Kurzem hatte die Social-Media-Bekanntheit verraten, dass sie einen Mann datet. Das Kennenlernen klang anfangs sogar ziemlich vielversprechend. In einem aktuellen Reel auf Instagram folgt nun allerdings das ernüchternde Liebesupdate: Ein Paar sind die beiden nicht geworden. Anne erklärt: "Das Ding mit der Liebe ist irgendwie nichts für mich. Momentan habe ich zumindest das Gefühl, weil du weißt ja, dass ich eigentlich jemanden gedatet habe. Es sah auch echt gut aus." Letztlich beendete Anne die Verbindung mit dem Mann, dessen Namen sie nicht nennt. "Aber im Endeffekt habe ich mich dann doch wieder für mein Singleleben entschieden und nicht für ihn, weil ein paar Sachen halt einfach für mich nicht gepasst haben", führt sie aus.

Die gescheiterte Kennenlernphase lässt Anne nicht kalt. "Ja, ist blöd. Ich bin immer noch Single. Macht mich jetzt auch nicht gerade happy. Ich habe mir natürlich gewünscht, dass es jetzt mal irgendwie was Endgültiges wird", erzählt die Familienmutter offen. Die verpuffte Romanze möchte sie trotzdem nicht größer machen, als sie ist. "Ich finde das gar nicht so dramatisch und auch gar nicht so schlimm, weil mir die Tatsache, dass dieser Mann jetzt in mein Leben gekommen ist, noch mal viel mehr gezeigt hat, wonach ich eigentlich suche, was mir persönlich wichtig ist und was ich auf gar keinen Fall mehr haben möchte", reflektiert Anne. Sie zieht einen positiven Schluss aus der Situation: "Alle Menschen, die in dein Leben kommen, die bringen immer irgendetwas mit. Auch wenn es einfach etwas zum Lernen ist."

Anne gab schon häufiger Einblicke in ihr Datingleben. Vor wenigen Wochen sorgte sie zum Beispiel mit der Absage ihres geplanten Formats "Anne sucht Mann" für Schlagzeilen. Laut einer Pressemitteilung, die Promiflash vorliegt, hatten sich nach ihrem Aufruf rund 550 Männer beworben. Doch ihr Team fand offenbar niemanden, der wirklich passte. Anne stellte klar: "Wir könnten die Show jetzt trotzdem machen und einfach als reine Marketingaktion nutzen, aber ich möchte niemanden verarschen. Deshalb sagen wir das Ganze ab." Ganz spurlos ging das an ihr trotzdem nicht vorbei. In der Mitteilung erklärte sie auch: "Es tut mir wirklich leid, so vielen Männern einen Korb geben zu müssen. Ich hoffe natürlich, dass sie bald ihre Mrs. Right treffen."

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Januar 2026

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Imago Anne Wünsche bei einer Geburtstagsfeier im Ballhaus Berlin am 10.08.2026

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Instagram / anne_wuensche Anne Wünsche, Influencerin