Sorge um Adriana Lima nach ihrem extremen Gewichtsverlust

Adriana Lima (45) gilt als eines der bekanntesten und erfolgreichsten Models der Fashion-Welt. Wo auch immer sie auftaucht, steht sie im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit – doch ihr Auftritt bei der Pariser Fashion Week sorgt aus ganz neuen Gründen für Aufsehen. Am Dienstag besuchte das Model in der französischen Hauptstadt ein glamouröses Event des REVOLVE Magazine und wählte dafür ein kurzes, schwarzes Trenchkleid aus Leder. Wie Daily Mail nun berichtet, fiel der Fokus allerdings auf Adrianas sehr schmale Beine und markante Kieferpartie. In den sozialen Medien entwickelte sich ihr vermeintlicher Gewichtsverlust daraufhin zum großen Thema. Es wird ohne jeden Beleg über Abnehmspritzen wie Ozempic, Fettabsaugungen oder andere Eingriffe spekuliert. Bestätigt ist davon nichts.

Der Auftritt in Paris fällt in eine wichtige Phase: Am 18. Oktober 2026 soll Adriana in Los Angeles bei der Victoria's Secret-Fashionshow über den Laufsteg gehen. Erst im Vormonat hatte sie bei der Madrid Fashion Week in einem schwarzen Kleid mit durchtrainierten Armen Aufmerksamkeit erregt und dafür viel Lob bekommen. Bereits am nächsten Tag schwebte sie außerdem in Paris über den Laufsteg, als sie für das Schmucklabel Messika lief. Ihre dünnere Erscheinung sorgte allerdings nicht nur für Kritik und Spekulationen. Einige Fans nannten sie auf Plattformen wie X "wunderschön" und "vollkommen normal für ein Model".

Das Aussehen des Models sorgte nicht zum ersten Mal für Diskussionen. Schon im Jahr 2023 hatte sie für Spekulationen gesorgt, als sie mit ihrer Familie bei der Premiere von "Die Tribute von Panem – The Ballad of Songbirds & Snakes" auftauchte. Damals wirkte ihr Gesicht geschwollen und sah laut Fans auf X "anders" aus. Viele vermuteten einen kosmetischen Eingriff oder gespritztes Botox um die Augen herum. Die Laufstegschönheit meldete sich seinerzeit auf Instagram selbst zu Wort und erklärte: "Das ist das Gesicht einer müden Mutter mit einem Teenagermädchen, zwei Preteens, einem aktiven Jungen, einem Einjährigen, der gerade laufen lernt, und drei Hunden ... danke für eure Sorge."

Anzeige Anzeige

Imago Adriana Lima beim Revolve Launch Magazine Photocall während der Paris Fashion Week, 29. September 2026, Paris

Anzeige Anzeige

Imago Adriana Lima bei der Revolve-Magazin-Launchparty im Hôtel d'Évreux: Adriana Lima, Paris, 29. September 2026

Anzeige Anzeige

Imago Adriana Lima bei der Premiere von "The Ballad of Songbirds & Snakes" im TCL Chinese Theatre in Hollywood, 13. November 2023