"Ist das fake?": Fans sind verwirrt von Megan Fox' Aussehen

Megan Fox (40) wollte eigentlich nur über Kino sprechen – doch am Ende diskutierten die Fans über etwas ganz anderes. In einem Video, das Letterboxd vor Kurzem auf TikTok veröffentlichte, verrät die Schauspielerin ihre vier Lieblingsfilme. Doch statt ihre Filmauswahl zu kommentieren, richteten viele Nutzer ihren Blick auf Megans Aussehen. Einige erklärten sogar, sie in dem Clip kaum wiedererkannt zu haben. "Moment, ist das fake? Das ist nicht sie", schrieb ein verwirrter User. Ein anderer fragte schlicht: "Wer zum Teufel ist das?" Besonders kreativ wurde ein weiterer Nutzer und stellte gleich eine Verschwörungstheorie auf: "Megan Fox' Klon hat einen ziemlich guten Geschmack. Ich frage mich, welche Filme die echte Megan mag." Innerhalb kürzester Zeit entwickelte sich unter dem eigentlich harmlosen Filmbeitrag eine hitzige Debatte.

Doch längst nicht alle Reaktionen waren abwertend. Einige Fans betonten, dass die "Jennifer's Body"-Bekanntheit keineswegs schlecht aussehe, sondern lediglich anders als gewohnt. Andere suchten nach einer ganz praktischen Erklärung und verwiesen auf die Aufnahmebedingungen. "Es liegt nur am Winkel, Leute. [...] Das war außerdem vor über einem Jahr", schrieb ein Nutzer. Wieder andere stellten sich entschieden vor Megan und kritisierten den Ton der Diskussion. "Ihr werdet dieser Frau niemals Ruhe gönnen", ärgerte sich ein Fan. Zwei weitere Kommentare lauteten: "Megan sieht fantastisch aus" und "Ihr seid verrückt, sie sieht normal aus." So standen sich in der Kommentarspalte schließlich zwei Lager gegenüber: Die einen rätselten über Megans verändertes Erscheinungsbild, die anderen nahmen sie in Schutz.

Megan selbst hatte vor zwei Monaten bereits deutlich gemacht, dass sie sich nicht mehr alles gefallen lässt. Unter freizügigen Instagram-Fotos fragte eine Nutzerin neidisch, wie Megan nach der Geburt ihrer Tochter Saga schon wieder so gut aussehen könne. Die 40-Jährige ließ jedes Fitnessgeheimnis außen vor und antwortete lediglich: "Ein guter Fotograf." Als ein anderer User anschließend befand, Megan sei zu alt für so viel nackte Haut, konterte sie knapp: "Dann schau nicht hin, Schwester." Die Fotos, auf die sich die Kommentare bezogen, zeigten Megan in einem Bandeautop aus Leder, dazu Chaps und einen String. Dazu kombinierte sie einen grellgrünen Fellmantel, eine schwarze Sonnenbrille und eine auffällige Kette. Besonders heftig fiel der Kommentar eines Nutzers aus: "Du bist immer noch wirklich hübsch, aber du bist schon alt. Du hättest dich öfter ausziehen sollen, als du jung warst. Niemand will eine fast nackte 40-jährige Frau sehen."

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Getty Images Megan Fox, Schauspielerin

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Getty Images Megan Fox, Schauspielerin

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Instagram / meganfox Megan Fox in einem sexy Outfit

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