Anne Hathaways Auftritt soll Dakota Johnson genervt haben

Bei der New Yorker Premiere von "Verity" versammelten sich Dakota Johnson (36), Anne Hathaway (43) und der restliche Cast für ein gemeinsames Gruppenfoto auf dem roten Teppich – und Anne übernahm dabei kurzerhand die Regie. Mit ausladenden Armbewegungen wies die schwangere Schauspielerin ihre Kollegen an, wie sie sich für die Fotografen positionieren sollten. Dakota stand direkt neben ihr und hielt sich währenddessen weitgehend zurück. Körperspracheexpertin Inbaal Honigman vermutet gegenüber "Showbiz Cheat Sheet" allerdings, dass sie von Annes bestimmendem Auftreten genervt gewesen sein könnte. Dakotas angespannte Lippen, ihr gesenkter Blick und eine Zungenbewegung deutete die Expertin als mögliche Anzeichen für zurückgehaltenen Frust und unausgesprochene Kritik. Während die übrigen Darsteller ihren Platz laut Inbaal eher mit kleinen Bewegungen suchten, habe Anne mit ihren weit ausholenden Gesten viel Raum eingenommen und sichtbar die Führung übernommen.

Während des Fotoshootings strich sich Dakota durch die Haare, berührte den Träger ihres Outfits und drückte die Zunge von innen gegen ihre Wange. Körperspracheexpertin Inbaal Honigman deutete diese Bewegungen als beschwichtigende und abschirmende Gesten – und als möglichen Versuch, ihre Gedanken in diesem Moment lieber für sich zu behalten. Dabei handelt es sich allerdings lediglich um eine Interpretation: "Showbiz Cheat Sheet" weist selbst darauf hin, dass Körpersprache auch von äußeren Umständen und kulturellen Hintergründen beeinflusst werden kann. Anne äußerte sich später selbst zu der Szene, nachdem der Moment im Netz viral gegangen war. In "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" erklärte sie, beim Ansehen des Videos "entsetzt" gewesen zu sein. Eigentlich habe sie lediglich "hilfreich" sein wollen. Im Nachhinein sei ihr ihr bestimmendes Auftreten jedoch unangenehm gewesen und sie habe sich für die Szene geschämt.

Abseits des Wirbels um das Gruppenfoto präsentierten sich Dakota und Anne bei der "Verity"-Premiere glamourös auf dem roten Teppich. Dakota setzte auf einen weißen Zweiteiler von Calvin Klein (83) Collection mit schimmernden Verzierungen und sorgte mit rotem Lippenstift für einen farblichen Akzent. Anne wiederum rückte ihren Babybauch in einer schwarzen, ärmellosen Robe von Atelier Prabal Gurung in den Mittelpunkt. Das Kleid bestand aus einem eng anliegenden, mit Stickereien, Perlen und Pailletten verzierten Oberteil sowie einem voluminösen Tüllrock mit dramatischer Schleppe. Auch die von Körperspracheexpertin Inbaal Honigman vermutete Irritation zwischen den Schauspielerinnen schien zumindest äußerlich schnell verflogen zu sein. Laut ihrer Analyse war es am Ende ausgerechnet Dakota, die Anne zum Lachen brachte und damit für einen entspannten Abschluss des gemeinsamen Auftritts sorgte.

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Getty Images Josh Hartnett, Dakota Johnson und Anne Hathaway bei der New Yorker Premiere von Amazon MGM Studios' "Verity" im AMC Lincoln Square 13

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Getty Images Dakota Johnson und Anne Hathaway bei der New-York-Premiere von "Verity" von Amazon MGM Studios im AMC Lincoln Square 13

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Getty Images Anne Hathaway bei der New Yorker Premiere von Amazon MGM Studios' "Verity" im AMC Lincoln Square 13