Mareike vs. Jessica: Wer muss "Beauty & The Nerd" verlassen?

In der sechsten und gleichzeitig letzten Folge der siebten Staffel von Beauty & The Nerd wurde endlich aufgelöst, wie das Exit-Duell aus der vorherigen Episode ausgeht. Jessica Zemer und ihr Nerd Ben mussten gegen Mareike Beluga (31) und Nerdin Thesi antreten und um ihren Platz in der Show kämpfen. Über weite Strecken lieferten sich die beiden Teams ein enges Kopf-an-Kopf-Rennen, ohne dass sich eines deutlich absetzen konnte. Die Entscheidung fiel schließlich mit der allerletzten Frage: Thesi musste wissen, wer Mareikes Celebrity-Crush ist. Mit Hailey Bieber (29) gab sie die richtige Antwort und sicherte damit sich und ihrer Beauty den Verbleib in der Show. Für Jessica und Ben war die Reise hingegen beendet – und das unmittelbar vor dem großen Finale.

Schon in Folge fünf hatten die Zuschauer das spannende Duell verfolgen können, die Entscheidung wurde ihnen aufgrund eines Cliffhangers allerdings noch vorenthalten. Erst in der finalen Episode stand fest, welches Team weiterhin um den Sieg kämpfen darf. Umso größer fiel die Erleichterung bei Mareike und Thesi aus, als ihr Weiterkommen feststand. Auch ihr dritter Teampartner Angelo Carlucci (37) freute sich sichtlich über den Erfolg der beiden. "Ich bin sehr stolz auf euch", erklärte er und zeigte damit, wie sehr er während des Duells mitgefiebert hatte. Jessica und Ben blieb dagegen nichts anderes übrig, als ihre Koffer zu packen und sich von den übrigen Kandidaten zu verabschieden.

Trotz des bitteren Ausscheidens kurz vor dem Ziel blickte Ben positiv auf seine Teilnahme bei "Beauty & The Nerd" zurück. Der Nerd zeigte sich dankbar für seine Zeit in der Show und betonte, wie viel er aus den Erlebnissen mit Jessica und den anderen Kandidaten mitnehmen könne. Besonders sein Umstyling dürfte ihm dabei in Erinnerung bleiben, bei dem er – wie es bei dem Format Tradition ist – einen völlig neuen Look bekam. Bei "Beauty & The Nerd" treten jeweils eine Beauty und ein Nerd gemeinsam als Team an, sollen voneinander lernen und sich zusammen in unterschiedlichen Spielen und Challenges beweisen. Wer dabei nicht genügend Punkte sammelt, landet im Exit-Duell – für Jessica und Ben bedeutete dieses nun das Ende ihrer gemeinsamen Reise.

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Collage: Joyn, Instagram / jessicazemer Collage: Mareike Beluga und Jessica Zemer

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Joyn Jessica Zemer, "Beauty & The Nerd"-Kandidatin 2026

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Joyn/Endemol Shine Germany; ProSieben "Beauty & The Nerd"-Teilnehmer Ben