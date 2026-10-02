Andrea Berg behauptet, reicher als Helene Fischer zu sein

Andrea Berg (60) nimmt beim Thema Geld kein Blatt vor den Mund. In der NDR-Talkshow "Inas Nacht", die im Hochsommer aufgezeichnet wurde, bekam die Schlagersängerin von Gastgeberin Ina Müller (61) eine der berühmten Bierdeckel-Fragen aus dem Publikum gestellt. Die hatte es durchaus in sich: "Wer ist reicher, du oder Helene Fischer?" Andrea musste nicht lange überlegen und antwortete prompt: "Ich." Wenig später schränkte die Musikerin ihre Aussage allerdings schmunzelnd etwas ein und ergänzte: "Glaube ich." Ob sie mit ihrer Vermutung tatsächlich richtig liegt, blieb an diesem Abend offen. Denn weder zu ihrem eigenen Vermögen noch zu dem ihrer erfolgreichen Kollegin Helene nannte Andrea konkrete Zahlen.

Ein wenig Selbstbewusstsein kann sich Andrea durchaus erlauben, schließlich kann sich ihre Erfolgsbilanz sehen lassen. Nach Angaben ihres Labels schaffte sie es bislang mit 14 Alben auf Platz eins der Charts. Im Laufe ihrer Karriere verkaufte sie außerdem mehr als 16 Millionen Tonträger und zählt damit zu den kommerziell erfolgreichsten Sängerinnen Europas, wie OE24 berichtet. Mit Blick auf den Schlagernachwuchs zeigte sich Andrea in der Sendung allerdings nachdenklich: "Wenn du heute als junger Künstler da bist: Du hast doch gar keine Chance mehr. Geld verdienen können die überhaupt nicht. Mit Platten verdienst du kein Geld mehr." Auf ihre eigene langjährige Karriere blickt sie hingegen mit großer Dankbarkeit zurück. "Was hab ich ein Glück! 30 Jahre wollen die Menschen meine Musik", freute sich die Sängerin über die anhaltende Treue ihrer Fans.

Andrea plauderte mit Ina auch über attraktive Männer aus der Schlagerbranche. Florian Silbereisen (45) kommt für sie als Traummann offenbar nicht infrage: "Der ist zu klein für mich", stellte sie fest. Ihr Verhältnis zu ihrem Kollegen beschrieb sie als rein freundschaftlich: "Florian ist ein Freund, den sehe ich nicht so als Mann." Als das Publikum daraufhin lachte, erklärte sie schnell: "So habe ich es nicht gemeint! Er ist nicht mein Beuteschema." Bei Giovanni Zarrella (48) fiel ihr Urteil deutlich positiver aus: "Aber der ist hübsch, stimmt", gab sie zu. Privat ist die Musikerin ohnehin längst vergeben: Andrea ist mit ihrem Manager Uli Ferber verheiratet. Gemeinsam betreiben die beiden ein Familienhotel im baden-württembergischen Kleinaspach.

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Collage: Getty Images, Imago Collage: Andrea Berg und Helene Fischer

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IMAGO / Future Image Ina Müller, Sängerin

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Getty Images Florian Silbereisen performt beim "Schlagerbooom Open Air" im Stadion Kitzbühel